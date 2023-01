Un padre de familia de México tomó una radical como controversial decisión al poner a su hija de 15 años a vender mazapanes en la calle ¿por qué? Como medida ante las pocas ganas que la adolescente le pone a los estudios en la escuela. El metraje se hizo viral en TikTok, pero la misma vino acompañada de no pocas críticas contra el progenitor de la chica, mientras que otros lo apoyaron.

Jesús Márquez (@jesusmarquez8033) llevó a su hija a la calle a vender este producto para enseñarle lo que pasaría si seguía siendo desidiosa con los estudios, pero cuando el clip alcanzó a una amplia audiencia y las duras críticas no se hicieron esperar, pues no tuvo más remedio que eliminar el video.

Y es que el padre de familia graba dentro de su auto cuando se acerca al lugar donde la menor está parada con una caja de mazapanes portando el buzo escolar, cuando este le pregunta el precio del producto que vende la menor contiene el llanto.

Mira aquí el video viral

“Grita, sino no vas a vender”

“Ándele, chínguele, pues ¿no quiere estudiar?”, la menor replica reprimiendo las lágrimas: “¡yo no estoy diciendo que no voy a estudiar, pa!”, pero el padre hace caso omiso a estas palabras y añade: “póngase a trabajar, chínguele, mazapanera, póngase a vender... grita, sino no vas a vender, grita ‘valgo ve**a para la escuela, no me gusta, voy a vender mazapanes porque me vale madres lo que hagan mis papás’”.

“Te felicito, amigo, por preocuparte por tu hija y enseñarle el valor de la vida”, “no es fácil para uno de padre hacer eso, pero es mejor temprano que tarde, al final te lo agradecerá”, “excelente papá, es un ejemplo para muchos que dicen que, para educarlos sólo de pequeños, porque de grandes ya no se puede”, fueron algunos de los comentarios que felicitaron a Jesús.

La niña decidida a estudiar

Sin embargo, en su último video, el tiktoker nos muestra a su misma hija, esta vez sentada en la mesa haciendo sus deberes escolares con diligencia, con el papá advirtiendo que si regresa a la misma senda volverá a vender mazapanes, pero asegura que ello no sucederá de nuevo: “tienes que ponerte las pilas... parece que agarró el rollo”.