Julie McFadden, una enfermera de cuidados paliativos que reside en Los Ángeles, ha ganado millones de seguidores en las redes sociales al compartir su perspectiva sobre el proceso de morir. En un video publicado en YouTube, titulado “Why you shouldn’t be afraid of death and dying” (Por qué no deberías tener miedo de morir), esta experta en salud reveló información sobre cómo nuestro cuerpo se prepara por sí mismo para la etapa final de la vida. Su testimonio, además de superar las 350 mil reproducciones, generó una gran cantidad de reacciones entre los usuarios.

“No le tengo miedo a la muerte y aquí está la ciencia detrás de esto: nuestro cuerpo nos ayuda biológicamente a morir, así que esto es lo que he visto y aprendido como enfermera de cuidados paliativos a lo largo de los años: nuestro cuerpo está literalmente hecho para morir”, empezó diciendo la estadounidense, señalando que nuestro organismo posee mecanismos que “se apagan” cuando la muerte se acerca.

La enfermera también reveló que la sensación de hambre y sed disminuye a medida que nos acercamos al final de la vida, lo que ayuda al cuerpo a prepararse para el inevitable final.

“¿Por qué está pasando eso? Debido a que los niveles de calcio en el cuerpo aumentan y debido a que los niveles de calcio aumentan, la persona se vuelve más somnolienta”, aclaró.

“Biológicamente, cuando el cuerpo sabe que se acerca el final de la vida, esos mecanismos se apagan, por lo que la persona generalmente no siente hambre ni sed, lo que ayuda al cuerpo a apagarse lentamente”, agregó.

Nuestro organismo sabe cuándo nuestro cuerpo está en la etapa final de la vida

Para muchos, la muerte puede parecer aterradora y confrontadora, pero McFadden aclara que esto se debe a que nuestra percepción está sesgada hacia la de una persona sana.

“Estás viendo por lo que están pasando y como no estamos en un cuerpo moribundo, puede dar mucho miedo y piensas ‘eso debe sentirse mal’”, explica. “Pero cuando alguien está en ese cuerpo moribundo, es un cambio diferente, porque no comer ni beber se siente natural”.

Aunque ciertas enfermedades o lesiones pueden hacer que el proceso sea más difícil, McFadden enfatiza que el cuerpo está diseñado para ayudarnos a pasar por este momento de manera más cómoda.

Según la profesional, durante el cuidado de pacientes moribundos, han habido casos en los que no fue necesario administrar analgésicos, ya que algunos pacientes están perfectamente cómodos durante el proceso de morir.

En realidad, el proceso de morir no suele ser doloroso ni incómodo. A medida que el cuerpo se prepara para la muerte, libera endorfinas que ayudan a amortiguar el dolor y brindan una sensación de euforia, haciéndola “sentir bien”.

“Hay muchas razones por las que no temo a la muerte... [incluidas] cosas biológicas, metabólicas y fisiológicas que suceden en el cuerpo y que verdaderamente me reconfortaron”, añadió la especialista, cuyo relato generó todo tipo de comentarios.

“No tengo miedo de morir, pero solo quiero que mis perros vayan a buenos hogares”, escribió un internauta. “No tengo miedo de morir. Tengo miedo de la muere en la que moriré. Morir en paz en una cama es el regalo más grande que una persona puede recibir”, señaló otro.

Un tercer internauta se animó a confirmar lo dicho por McFadden compartiendo su propia experiencia. “Eso es exactamente lo que observé hace dos meses cuando mi esposa falleció. Ella estaba en mucha paz durante sus últimas horas, y yo estaba muy agradecido por ello”, reveló.

