Sarah Torresan ha causado tamaña polémica en TikTok por su sincera, pero cruda confesión: ella es madre, pero afirmó que prefiere por mucho irse al trabajo antes que quedarse en casa con sus hijos. Su historia se hizo viral y dividió de forma radical a su audiencia con posiciones casi irreconciliables.

Todo comenzó cuando la oriunda de Australia lanzó esta pregunta en la plataforma china: “¿la persona que trabaja fuera de casa necesita dormir más?”, a lo que ella respondió así: “si tuviera que elegir entre quedarme en casa con los niños o trabajar después de una noche difícil, elegiría un día de trabajo cada vez”.

Y continuó: “siento que estoy calificada para hablar de esto porque tengo días de trabajo y días de ama de casa y quiero decirles algo que los padres que trabajan, probablemente, no quieren que los padres amas de casa digan: ir a trabajar es mucho más fácil que quedarse en casa con los niños”.

Mira aquí el video viral

Asimismo, agregó que en el trabajo tiene la libertad de escuchar música, o podcaasts en la oficina o en el carro, también caminar por las calles, conversar con otras personas, entre otras “ventajas”, pero que al final del día extraña a sus hijos y siente emoción de volver a casa para verlos.

Contrario a esto, comparó lo que significa estar en casa con los chicos: “desde el momento en que abres los ojos por la mañana, hasta que los cierras por la noche está encendido. Te están gritando por cosas, todo se trata de lo que debes hacer por otra persona... la mayoría de los padres que se quedan en casa soñarían con sentarse en el automóvil durante 45 minutos y escuchar un podcast o tomar un café caliente con un compañero de trabajo”.

De inmediato, el video se hizo viral con comentarios y opiniones diametralmente divididos: “el trabajo es mi descanso del trabajo de mamá ama de casa”, “me volvería loco como una madre que se queda en casa”, “de acuerdo, pero incluso en el trabajo todavía estoy haciendo la carga mental sobre todo lo que necesito hacer una vez que me voy”, “soy chef, así que me pagan pro hacer lo que haría en casa, pero sin el estrés de hacer malabares con un bebé. El trabajo es un descanso tan agradable”, “no preferiría estar en el trabajo. He sido ama de casa durante 8 años y puedo hacer lo que quiera”, “soy mamá que se queda en casa y es 100 veces más fácil que trabajar. Claro que tiene desafíos, pero, básicamente, son unas vacaciones para mí”.