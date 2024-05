Presenciar el nacimiento de un hijo es uno de los momentos más emocionantes en la vida de una persona. Por eso, la doctora Martina Vila no podía creer que un hombre estuviera jugando Candy Crush durante el parto de su esposa. Este insólito episodio fue compartido por la ginecóloga en un video de TikTok que rápidamente se hizo viral y provocó miles de reacciones. Por cierto, puede que te interese el testimonio de una experta que reveló cómo los salones de manicura te estafan y qué hacer para evitarlo.

La doctora Vila comenzó su relato diciendo: “En uno de los partos de esta semana, me ha pasado una de las cosas más increíbles que he presenciado”. Luego, señaló que la paciente llevaba 20 horas en trabajo de parto: “Estaba agotada. Ella quería la epidural, pero no terminaba de hacer efecto”.

En un mensaje dirigido a todas las mujeres que han pasado por el proceso de dar a luz, Martina subraya: “Hacen un esfuerzo titánico”. El proceso estaba volviéndose complicado para la paciente, quien estuvo a punto de rendirse ante el dolor y el cansancio.

En ese momento de máxima tensión, a la ginecóloga se le ocurrió buscar el apoyo emocional del esposo, solo para encontrarlo absorto en su teléfono jugando al Candy Crush.

“Tuve que llamarle la atención”, asegura Martina, habiéndole reprochado por su falta de atención. “Las parejas necesitan el apoyo de sus acompañantes durante este esfuerzo absolutamente heroico”, agregó.

El video de Martina ha generado una gran controversia entre los internautas. Entre los comentarios se encuentran mensajes como: “Así empezó mi divorcio…”; “Pues empiezan bien la paternidad. Una señal que lo dice todo” y “Leyendo comentarios, veo la gran suerte que he tenido yo, mi marido, estuvo conmigo en cada contracción cada dolor”.

Qué es Candy Crush

Candy Crush, creado por la compañía británica King, es un juego que consiste en completar niveles intercambiando dulces de colores en un tablero de juego para hacer una combinación de tres o más del mismo color.

Las combinaciones de cuatro o más caramelos crean caramelos únicos que actúan como potenciadores con capacidades más grandes para limpiar el tablero.

Los tableros tienen varios objetivos que deben completarse dentro de un número fijo de movimientos o una cantidad de tiempo limitada, como una determinada puntuación o la recolección de un número específico de un tipo de caramelo.

