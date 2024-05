Las sorpresas de cumpleaños suelen ser momentos memorables llenos de risas y alegría; sin embargo, en ocasiones pueden tomar giros inesperados, como le sucedió a una usuaria mexicana de TikTok llamada @anamaria_5771. En la grabación, que ha superado las 40 millones de visualizaciones, se ve que el esposo de Ana llega a su casa, donde lo reciben con gritos festivos y globos. La escena parece perfecta, pero las cosas cambiaron cuando el hombre preguntó por su esposa, descubriendo que aún no había llegado.

La situación se vuelve incómoda cuando el hombre, al no ver a Ana expresa su deseo de que no regrese pronto. Afirma que prefiere un cumpleaños tranquilo sin las “molestias” que le ocasiona ella con las responsabilidades del hogar.

La situación se volvió aún más incómoda cuando el hombre descubre que Ana estuvo escuchando todo, ya que estuvo escondida detrás de la puerta.

Al ser descubierta, su esposo intenta excusarse, alegando que todo era parte de una broma. Ana, por su parte, deja claro que no está convencida por esta explicación y se muestra visiblemente molesta.

El video generó opiniones divididas entre los usuarios

El video ha generado gran revuelo en las redes sociales, con miles de comentarios que van desde la risa hasta la crítica hacia la actitud del esposo.

Algunos usuarios encontraron graciosa la escena, mientras que otros empatizaron con Ana y criticaron duramente las palabras de su pareja.

“La boca dice lo que el corazón siente”; “Por esa razón ya no hay mujeres detallistas”; “ese hombre no te quiere, yo me divorciaría si lo escucho hablando así, no le perdono nada ya viví esa historia”; “Ni de broma perdonaría algo así”, escribieron las personas.

¿Crees que la actitud del esposo es justificable? Mira las imágenes y saca tus propias conclusiones.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias