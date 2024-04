Cuando un empleado de hotel comete un error durante el check-in, es crucial tomar medidas de inmediato. Esta es la lección que aprendió una soldado militar de Estados Unidos, cuya situación se complicó al punto de verse obligada a abandonar el lugar en donde iba a hospedarse. En un video con más de 9 millones de vistas, Kay Armstrong, identificada en TikTok como @shopthree22, compartió detalles de su incómoda experiencia. Como era de esperarse, su testimonio, además de volverse viral, generó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

La joven empezó contando que, tras un agotador vuelo de 15 horas, necesitaba un lugar donde descansar antes de su próximo vuelo. Fue así como decidió hospedarse en un hotel Aloft cerca del aeropuerto.

Al entrar al local, vestida con su uniforme completo, notó a un hombre sentado cerca de la recepción con una actitud poco común. Mientras esperaba en el área común debido a problemas con el sistema informático, comenzó a conversar con otros huéspedes recién llegados.

Cuando finalmente todo volvió a funcionar, la trabajadora que la atendía cometió un error garrafal: dijo en voz alta el número de su habitación. A pesar de estar consciente del riesgo, Armstrong estaba demasiado cansada para preocuparse y se dirigió al dormitorio señalado.

Sin embargo, la situación dio un giro cuando el hombre del vestíbulo intentó seguir a la joven hasta su habitación.

“Llegamos primero a cinco y suena. Él me mira y yo lo miro. Él me mira de nuevo y yo le devuelvo la mirada. Él sale del ascensor, pero me estuvo asaltando todo el camino, e incluso después de bajarse, me miraba por encima del hombro”, indicó.

Pidió cancelar su reserva y se retiró

Tras el incidente, Kay decidió regresar a la recepción y pidió cancelar su reserva para trasladarse a otro hotel.

Increíblemente, la trabajadora que la atendió le dijo que el hombre que la había estado espiando permanece en el sitio todo el tiempo. Además, no es la primera vez que reciben quejas de él.

“Entonces, ¿por qué demonios todavía se le permite quedarse allí?”, preguntó la estadounidense. “Todo eso para decir, por favor, si trabajan en ese mostrador, no den el número de esa habitación en voz alta. Y para aquellos de ustedes que están viajando, manténganse vigilantes”.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias