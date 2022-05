En los últimos días, el usuario identificado como Ángel Montoya (@montoya_ft) se convirtió viral por su triste historia de amor que le tocó vivir en México. Su ‘dramático’ relato quedó grabado en un video, que acumuló más de 8 millones de reproducciones en la plataforma de TikTok.

A menudo, muchas personas se conocen mediante el mundo cibernético. Incluso, algunas hasta se enamoran y, sin pensarlo dos veces, recorren miles de kilómetros para verse. Sin embargo, esta práctica también puede provocar finales no tan felices. Algo así le sucedió a Ángel Montoya.

Decepción amorosa

Según informó El Imparcial, @montoya_ft tomó un vuelo para llegar a la ciudad de Hermosillo (Sonora), con la intención de conocer en persona a Valeria. “Decidí volver a viajar para conocer la niña que llevo platicando desde que inició la pandemia”, indicó Montoya.

Cuando ingresó al avión, Ángel no dudó en avisarle a la muchacha que se encontraba viajando para ir a verla. Sin embargo, el mensaje no le cayó nada bien a la mujer. “Ay, qué pena de verdad. Discúlpame, pero no creo que nos podamos conocer”, señaló.

En ese sentido, Valeria le reveló que no estaba soltera. “Ay, qué pena de verdad. Discúlpame, pero no creo que nos podamos conocer. La verdad es que, pues tengo novio y en pandemia estaba muy aburrida. Qué pena de verdad”, agregó la chica a través de un audio.

Impactado por la confesión, el mexicano le volvió a escribir. “Oye, pero ya tomé el avión. Contesta, no me hagas esto”, expresó. En su relato, @montoya_ft especificó que “me avisó justo cuando despegó el avión”.

Se solidarizan con el joven

De inmediato, la peculiar historia de Ángel Montoya se hizo tendencia y acumuló diversas opiniones. Algunos criticaron la actitud de la muchacha, mientras que otros compartieron situaciones parecidas

“Me urge que se haga viral y el novio vea este TikTok”; “me pondría demasiado estresada y ansiosa qué me dijeran que vienen a visitarme sin avisar”; “qué mal, amigo. Dios te pondrá a alguien que te valore”, fueron algunos de los comentarios.