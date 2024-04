Semanas atrás, una usuaria de TikTok conocida como @patricejwill ofreció una serie de consejos sobre cómo las mujeres que viajan solas pueden mantenerse seguras durante sus estancias en hoteles. Ella subió un video en el que destacaba la importancia de exigir que no se revele el número de habitación bajo ninguna circunstancia. Esta precaución se volvió viral después de que otra creadora de contenido, llamada Darlene Octavia (@darlene_octavia), compartiera su propia experiencia que respaldaba la advertencia de Patrice.

En su publicación, Patrice señaló que el personal jamás debería revelar el número de la habitación en voz alta en el lobby del hotel, ya que esto podría exponer a las huéspedes a posibles riesgos. Su intención, explica, no es generar miedo, sino brindar información vital para protegerse durante un viaje, sobre todo si se trata de una mujer que va sin compañía.

“Se podría pensar que es realmente excesivo, pero en los vestíbulos de los hoteles, aunque no estén llenos, hay otros viajeros. A veces, los vestíbulos de los hoteles incluso incluyen personas que no son huéspedes del hotel. No hay ningún motivo para que alguien que trabaja en el hotel diga el número de su habitación en voz alta. Deberían poder pasarte la llave”, afirmó.

La sugerencia es simple y clara: se debe solicitar un cambio de habitación si el número es revelado accidentalmente. De esta manera, se puede evitar la presencia de invitados no deseados.

La inquietante experiencia de una tiktoker al hospedarse en un hotel de California

Recientemente, Darlene Octavia compartió lo que le ocurrió recientemente, destacando la importancia de tomar en cuenta este tipo de precauciones.

Durante una estancia en un hotel en Anaheim, California, para una convención gastronómica, la mujer experimentó de primera mano las consecuencias de que el número de su habitación fuera anunciado en voz alta por el personal de recepción.

“Me estaba quedando en una pequeña posada al azar en medio de la nada. Cuando llegué para registrarme, ya era tarde, estaba oscuro”, recordó. Mientras estaba en el lobby, un hombre mayor se acercó a conversar justo en el momento en el que iba a recibir su llave.

“El tipo termina lo que tiene que hacer para registrarme y dice: ‘Está bien, genial, tu habitación es 262′ y lo anuncia, para que el tipo lo escuche. No hay duda”, aseguró.

Aunque se sintió incómoda con la situación, Darlene prefirió olvidar lo sucedido y se dirigió a su habitación, solo para descubrir que el sujeto que había conversado con ella en la recepción se hospedaba justo al lado de ella.

“Quiso la suerte que estuviera literalmente al lado de su habitación. Así que ahora lo sabe, mujer soltera, literalmente al lado de él”, señaló.

Decidida a garantizar su seguridad, Octavia solicitó una nueva habitación, además de pedirle al personal no revelar los números de las habitaciones en voz alta.

El testimonio de la mujer se viralizó y generó una gran cantidad de reacciones. Algunos usuarios se animaron a compartir sus propias experiencias relacionadas con la seguridad en los hoteles.

“Trabajé en Marriott durante más de 5 años y te enseñan a no decir el número de la habitación exactamente por esta razón. Es una locura cuántas veces he empezado en un hotel desde entonces y simplemente anuncian el número”, dijo una persona.

“Como estudiante de hotelería, me avergüenzo cuando alguien dice el número de la habitación, ¡es una de las primeras cosas que aprendimos a no hacer nunca!”, escribió otro.

“¡Eras tan inteligente! Y me alegro de que el chico haya cambiado tu habitación”, añadió un tercero.

