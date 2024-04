Sonya Luvis es una valiente niña de diez años que, a su corta edad, ha enfrentado la dura realidad de combatir una enfermedad tan devastadora como el cáncer. Su determinación y positividad han sido pilares fundamentales en su lucha contra esta afección, inspirando a todos aquellos que la rodean. Recientemente, la menor fue reconocida en el trigésimo evento anual “Skate With the Greats” de la Casa Ronald McDonald, en un momento conmovedor en el que recibió una camiseta honoraria de los New York Rangers, equipo profesional de hockey sobre hielo.

La vida de Sonya cambió drásticamente cuando, con tan solo siete años, le diagnosticaron neuroblastoma de alto riesgo, un raro tipo de cáncer que fue descubierto luego de que Maria y Marlon, sus padres, notaran un bulto del tamaño de una pelota de tenis en su estómago en agosto de 2021.

La menor recuerda que, más allá del diagnóstico, una de las cosas que más le afectó fue el tener que afeitarse su cabello largo y rizado, una vez que comenzó sus rondas de quimioterapia.

“Estaba realmente devastada”, dijo la pequeña en conversación con el New York Post. “Pensé: ‘Mamá, no quiero que se me caiga el pelo’. ¿Crecerá mañana? Pero lo acepté con paciencia y me dije: ‘Esto va a llevar mucho tiempo, así que debería esperar hasta que llegue el momento’”.

Sonya decidió darle un giro colorido a su situación al teñir su cabello con tonos brillantes y atrevidos; sin embargo, en mayo de 2023, su familia recibió otra noticia desgarradora: su cáncer había regresado.

Miembro honorario de los New York Rangers

Afortunadamente, la familia Luvis encontró esperanza en los tratamientos avanzados ofrecidos por el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Manhattan; no obstante, el costo y la reubicación complicaron las cosas.

Fue entonces cuando los médicos del MSK los puso en contacto con el equipo de la Casa Ronald McDonald, que proporcionó a la familia todo lo necesario para la recuperación: desde la atención hasta el alojamiento y sin cobrarles un centavo.

Después de tres años de batalla, Sonya finalmente derrotó al cáncer el 18 de octubre de 2023.

Para celebrar su victoria y reconocer su increíble coraje, Sonya fue nombrada miembro honorario de los New York Rangers en el evento anual Skate With the Greats. Esta celebración, que recaudó 700 mil dólares en fondos para apoyar a la Casa Ronald McDonald local, se hizo para festejar la gran fortaleza de la menor.

Sonya dijo que después de años de pasar por intensos tratamientos, está feliz de poder compartir su historia con otras personas para alentarlas a mantener una actitud positiva y paciente cuando las cosas se pongan difíciles.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias