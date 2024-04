Gretel Suárez (@gretel.suarez) es una usuaria que se convirtió en un fenómeno viral al compartir un video en TikTok en el que se refiere a la presión social que existe por estar en pareja, sobre todo para las mujeres. En la grabación, titulada “No me preocupa estar soltera a mis 40 años, pero hablemos de como a la sociedad sí le molesta que andes libre”, ella expresa su poco interés en tener una relación romántica, lo que contrasta con la inquietud que tiene la mayoría de personas sobre este tema en particular.

En el clip, que superó las 65 mil reproducciones, Gretel hace una observación personal sobre la presión cultural y social que rodea el tema de estar en pareja.

Explica que no busca promover la soltería, sino que simplemente no le preocupa estar sin pareja en este momento de su vida, ya que para ella es una cuestión de autodeterminación y amor propio.

“Me encanta estar sola, soy libre, independiente, manejo mis tiempos, nadie me rompe las pelotas”, señaló.

Gretel también destaca su disfrute por la vida independiente y libre, mostrándose satisfecha con su autonomía y la capacidad de manejar su propia vida sin las preocupaciones y las exigencias de una relación.

A pesar de su seguridad en su estilo de vida, Gretel reflexiona sobre si está mal no sentir la necesidad de estar en pareja, especialmente a los 43 años: “me preocupa que no me preocupe que no tengo pareja porque estoy sintiendo como el acoso de las redes, de las publicidades donde para sentirte plena y ser feliz hay que conseguir una pareja”.

En su video, aseguró que piensa tener una pareja siempre y cuando deje que ella siga manteniendo su vida como mujer independiente. Incluso, mencionó que prefiere estar en esta vida “hablando con ustedes y preguntándome cosas que estar limpiando calzoncillos”, revelando que creció en una generación que le enseñó a ser ama de casa.

Finalmente, pidió dejar “romantizar que uno es feliz en pareja, está bueno no estar solo, pero eso no quiere decir que tenemos que estar en pareja”, agregando que la sociedad debería dejar en paz a las mujeres que se sienten cómodas con la soltería.

Así reaccionaron las redes sociales

La publicación de Gretel generó numerosos comentarios entre los usuarios de TikTok. Algunos expresaron su apoyo a su perspectiva, destacando las dificultades que enfrentan las personas en relaciones, mientras que otros defendieron la importancia de la compañía y el amor compartido en una pareja.

“La mayoría de las personas que tiene pareja la pasan re mal, pero nadie dice nada y fingen felicidad”, escribió un internauta.

“Estar en pareja está sobrevalorado”, dijo otro.

“El mundo gira al rededor de tener pareja, es impresionante. Viajé solo en semana santa, la pase bárbaro y lo primero que me preguntan es: ‘¿viajaste solo?’”, agregó un tercero.

