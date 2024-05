Una joven española, identificada en TikTok como @ytusinfiltro, generó una gran controversia al revelar los motivos por los que nunca va a las bodas de sus amigas. En un video que ha superado las 400 mil visualizaciones, la usuaria explica que no ve la necesidad de organizar un evento tan grande, únicamente con el propósito de sellar una relación. Asimismo, dio a conocer que no se siente cómoda con el esfuerzo ni con la inversión que se requiere para poder ser parte de un matrimonio, entre otras cosas.

“Sé que pocos me entenderan, peeeero es lo que pienso”, escribió la chica, detallando que “hoy en día creo que es un trámite que podría ser firmar un papel y hacer una fiesta, pero se ha montado que ahora todo el mundo quiere una boda de influencer, con todo ese momento de las fotos”.

Además de lo anterior, la joven asegura no estar de acuerdo con los gastos que, en algunas ocasiones, tienen que aceptar quienes aceptar ir a estas celebraciones.

La crítica de la española va más allá, indicando que no comprende la decisión de que un familiar o amigo, a quien uno no ve con frecuencia, pida que asistan a su matrimonio.

“Tampoco entiendo las bodas de amigos del pueblo con los que apenas he tenido contacto en años. Les deseo lo mejor, pero si no he estado en su día a día durante tanto tiempo, no tiene sentido asistir a su boda”, agrega.

La usuaria es categórica al decir que, en vez de gastar dinero en ir a una boda, prefiere seguir ahorrando para un viaje al extranjero.

“Tiene mucho más sentido para mí que gastarlo en la boda de personas con las que compartí un breve tiempo en la escuela”, concluye.

Así reaccionaron los usuarios

Como era de esperarse, su testimonio ha generado un acalorado debate entre los usuarios. Algunos calificaron a @ytusinfiltro de “egoísta” y “mal amiga”, mientras que otros aseguraron comprender su postura.

“Me alegra no tenerte como amiga. En nada te verás sola en la vida. Suerte”, escribió un internauta.

“Creo que acompañar a las personas más cercanas en un día especial o hacer un detalle a una amiga que ha sido madre es simplemente estar ahí por tus amigos. Por mucho que no te gusten las bodas/niños”, señaló otro.

“100% contigo. Además, la gente monta bodas que NO puede permitirse y los demás tenemos que pagarles el capricho”, agregó un tercero.

Ante la gran controversia causada por sus palabras, la joven publicó un nuevo video en donde explica que no asistir a una boda no tendría por qué afectar una amistad.

“La verdadera amistad entiende que lo que es importante para ti, no necesariamente lo es para mí. No gastar unos 400 euros en una boda no es ser tacaño, es decidir conscientemente sobre mi economía y tener la personalidad para tomar decisiones acordes a mis deseos”, señaló.

