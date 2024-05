La Dra. Andrea Suarez, dermatóloga certificada de Houston, ha compartido cinco recomendaciones sobre lo que no se debe hacer a la hora de cuidar nuestra piel. “Una cosa que no haremos este verano es destruirnos la piel. No sabotees tu progreso y colección de cremas con estos errores”, dijo la profesional, quien es conocida en TikTok como “Dr. Dray”. Por cierto, puede que te interese el caso de la universidad de Estados Unidos que le otorgó un doctorado honorífico a un gato.

La especialista señaló que la exposición excesiva al sol sin la protección adecuada puede envejecer prematuramente la piel, provocando arrugas, manchas oscuras y diversos cánceres de piel. Además, el consumo de alcohol puede empeorar la situación.

Beber alcohol bajo el sol

“El alcohol agota las reservas de antioxidantes de la piel, haciéndola menos preparada para soportar los efectos dañinos de la radiación ultravioleta del sol”, advierte Suarez. “Además, las personas ebrias no son los mejores jueces de los peligros y tienen más probabilidades de sufrir quemaduras solares porque no se dan cuenta de que se están quemando”.

Por ello, la dermatóloga recomienda usar gorra y bloqueador solar si vas a estar bajo el sol durante el día.

Aplicar protector solar con poca SPF

Es importante asegurarse de que el protector solar tenga una buena protección. Suarez se rió de un producto que anunciaba un SPF de 6, subrayando que la Academia Estadounidense de Dermatología recomienda un SPF de al menos 30, que bloquea el 97% de los rayos UV del sol.

Además, se debe reaplicar el protector solar cada dos horas o justo después de sudar, estar en el agua o secarse con una toalla. Los protectores solares resistentes al agua deben reaplicarse cada 40 a 80 minutos.

Usar protector solar que tenga repelente de insectos

“No compre productos que combinen protector solar y repelente de insectos”, indica Suarez, “porque no es necesario volver a aplicar el repelente de insectos tan frecuentemente como el protector solar”.

Los expertos señalan que no debería ser necesario aplicar repelente de insectos más de una vez al día.

Pelar las quemaduras de sol

Respecto a las quemaduras solares, Suarez suplica: “Tu piel es muy vulnerable cuando te quemas con el sol, así que no te quites la piel quemada”.

Hacerlo aumenta el riesgo de infección, cicatrices e hiperpigmentación. En su lugar, Yale Medicine recomienda aliviar el dolor de las quemaduras solares con una ducha o baño rápido y frío, usar un humectante ligero con aloe vera o soja, y beber agua.

Ardor de garrapatas en la piel

Finalmente, la especialista advierte contra quemar las garrapatas para quitarlas. En su lugar, aconseja usar unas pinzas para agarrar la garrapata lo más cerca posible de la superficie de la piel y tirar suavemente hacia arriba, luego colocar la garrapata en un poco de alcohol.

Esto es más seguro y efectivo que los métodos tradicionales que pueden dañar la piel.

Más consejos para cuidar la piel

Para cuidar la piel, es importante seguir una rutina adecuada que incluya limpieza, hidratación y protección.

Según la Academia Americana de Dermatología, puedes Limpiar tu rostro dos veces al día con un limpiador suave ayuda a eliminar la suciedad, el exceso de aceite y las impurezas. Ten en cuenta usar un hidratante adecuado para tu tipo de piel, ya que la hidratación mantiene la barrera saludable y previene la sequedad y la irritación.

Además, recuerda aplicar protector solar todos los días, incluso en días nublados o durante el invierno, ya que es crucial para proteger la piel de los dañinos rayos UV que pueden causar envejecimiento prematuro y cáncer de piel.

