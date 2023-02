Sierra Carter es madre de una niña de 11 años quien hizo un dibujo para la escuela, pero todo comenzó a tener un trasfondo muy bizarro cuando recibió una llamada de la maestra quien le reclamó por este trabajo pues lo consideró “inapropiado”, por lo que acudió a TikTok para mostrar toda su indignación tras lo cual su historia se hizo viral recibiendo apoyo de la comunidad.

Sierra vive en Michigan, Estados Unidos, y nos cuenta que su pequeña dibujó un cerdito que agitaba la cola junto a una pajarita mientras da un tierno “hola”, pintura a la que bautizó como “Piggie”. Todo bien hasta aquí, pero la docente le dijo que el ave tenía la forma de los testículos masculinos.

“Un niño pequeño se acercó a ella (la profesora) y le hizo saber que pensaba que mi hija dibujaba partes de niños en su proyecto de cerdo”, la docente aceptó este reclamo pese a que la niña de 11 años explicó que tan solo se trataba de una corbata de moño.

Mira aquí el video viral

Un dibujo “ofensivo”

Tras la controversia, nuestra protagonista se reunió con la maestra y el trabajador social del colegio, quienes le mostraron el dibujo al cual no dudaron en calificar como “ofensivo”, palabra que indignó mucho a Sierra: “¿me estás tomando el pelo? Es una maldita pajarita”.

El asunto no quedó allí, pues se reunió con el director a quien le dijo que “una corbata de moño es un lazo”, pero a ella le pareció todo muy surreal: “estoy como: ‘lo siento, mi hija no es Monet, pero para ella una corbata de lazo es un lazo y una corbata’. Y si otro niño lo mira y piensa que es otra cosa, eso suena más a como un problema de él, no como uno de ella”.

Muestra el “polémico” dibujo

El director descartó hacer un reporte al respecto, pero se mantuvo en que pondría el dibujo en una carpeta en caso surjan “incidentes futuros en los que ella sea inapropiada”. Por ello, para buscar la opinión de su audiencia, Sierra muestra el dibujo de la polémica y, de inmediato, la inmensa mayoría le dio un rotundo apoyo.

“Lo enmarcaría y se lo daría al maestro y al director como regalo”, “me alegro de que hayas defendido a tu hija. Es 100 por ciento una corbata de moño y ella es tan inocente. Es triste que esto haya sucedido”, fueron algunos comentarios en la publicación que supera las 820 mil vistas.