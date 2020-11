La muerte de Diego Armando Maradona sigue golpeando a los argentinos, sobre todo a aquellos que consideraban al ‘Pelusa’ como el más grande ídolo de la nación y que más alegrías dio a todo un pueblo. El amor y cariño que sentían millones por el ‘Diego’ quedó demostrado particularmente por un padre de familia que, a su manera, le brindó un homenaje cuando aún el exfutbolista continuaba con vida. Esta es la historia viral de Mara y Dona Rotundo.

Walter Gastón Rotundo es miembro de la ‘Iglesia Maradoniana’, aquella que tiene como religión el fútbol y Dios a Diego Armando Maradona, y prometió hace 30 años brindarle un merecido homenaje al ‘Barrilete Cósmico’, tras verlo llorar desconsoladamente luego que Argentina perdiera la final de la Copa del Mundo de Italia 1990.

Fue así que hace 9 años, Walter de Buenos Aires, vio nacer a sus gemelas y no dudó en cumplir su promesa, la cual era nombrar a sus pequeñas como el ‘D10S’ del fútbol. Fue así que llamó a una Mara y a la otra Dona, honrando así a su más grande ídolo. El astro argentino conoció la historia e incluso llegó a fotografiarse con las niñas cuando aún eran bebés.

“A mí me parece muy lindo tener este nombre y lo que más me gusta de este nombre es saber por qué me llamó así. Yo siento que es maravilloso”, contó Mara Rotundo. Mientras que Dona aún sigue conmocionada por la muerte de Diego Armando Maradona. “Yo tampoco puedo creer que se murió. Encima es una persona rebuena que no se merece eso”, sentenció la pequeña de 9 años.

Walter Gastón Rotundo y Stella Maris Prez, padres de Mara y Dona, rinden culto y admiración al más grande futbolista de todos los tiempos en cada rincón de su casa. Además, él tiene tatuado en su espalda el momento en que el ‘Pelusa’ conoció a sus gemelas.

