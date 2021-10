Para muchas personas no hay nada más aterrador que despertarse a altas horas de la noche porque el timbre sonó, sobre todo porque el común de las personas no espera visitas en la madrugada. Por ello, la mujer se llevó el susto de su vida cuando llamaron a su puerta, abrió y no había nadie, más cuando revisó la cámara de seguridad se dio con la “extraña” sorpresa que un bicho raro fue el responsable de esto. La historia tuvo lugar en Inglaterra y no tardó mucho para hacerse viral en las redes sociales.

Con 35 años, Lianne Jennings, la dueña de casa, se mostró muy perturbada que el timbre sonara sin detenerse, lo que le causó temor de solo pensar que podría tratarse de un delincuente, un acosador o, incluso, algo peor.

Más cuando decidió acudir al registro de la cámara de seguridad se dio con a sorpresa, para su alivio, que en todo momento se trató de una babosa que, por esos azares de la vida, se deslizaba por el timbre.

“Supongo que es una babosa, pero se ve muy, muy extraño, especialmente cuando la cosa luminosa se enciende alrededor de su estómago (…) Estaba en la cama y me notificaron que algo en la puerta de mi casa estaba haciendo movimientos. Me asusté un poco al principio y luego, cuando lo reproduje, eché a reír”, narró Jennings.

El video muestra a la babosa apareciendo lentamente en frente de la cámara, en la cual se pueden notar claramente sus antenas, así como su lento andar y, como está en configuración nocturna, cuando se arrastra por el timbre el ring hace que esta pareciera estar brillando.

“Cuando les mostré a mis amigos, se asustaron un poco, me dijeron que tenía la apariencia de un fantasma o, inclusive, de un extraterrestre o algo parecido”, comentó la mujer en forma hilarante.

