Una escena captada recientemente en Nueva York ha avivado el debate sobre la existencia de vida alienígena. En esta ocasión, Michelle Reyes, una pasajera de un vuelo sobre el aeropuerto LaGuardia, se sorprendió ante un avistamiento que rápidamente se volvería viral en las redes sociales. “¡Ayer vi un OVNI saliendo de casa! ¿Alguien me puede ayudar a identificar lo que es?”, escribió la mujer en su perfil de Facebook, compartiendo su desconcertante encuentro con lo que ella describe como un “cilindro volador”.

El misterioso objeto fue registrado en video desde la ventana de su asiento, desencadenando todo tipo de comentarios entre los usuarios.

Michelle confiesa que, en búsqueda de respuestas, le envió un correo a la administración de aviación federal: “Lo más probable es que se tratase de un objeto peligroso para la seguridad, pero por desgracia no me han contestado y han asegurado que no han recibido nada”.

Según Thomas Wertman, de la Red de OVNIS de Ohio, el objeto en cuestión presenta características poco usuales que desafían las explicaciones habituales. Además, su cercanía al avión podría descartar que se trate de un dron.

El origen del objeto sigue siendo un misterio

De momento, el origen del objeto sigue siendo un misterio, con teorías que van desde una nave extraterrestre hasta un animal de dimensiones raras.

Por supuesto, nunca faltan los escépticos que se niegan a creer en la existencia de ovnis, tomándose la situación con humor.

“Sabes que estás en problemas cuando los aliens empiezan a dejar la Tierra y no les importa si los vemos o no”; “¿Alguien le preguntó al piloto del avión si vio algo no identificado en su radar?”; “Los aliens olvidaron su botón de camuflaje”; “El hecho de que no llamara la atención de las autoridades significa que en realidad ella vio algo que no tenía una explicación convencional”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

Casos de OVNIs más recordados

A lo largo de la historia, varios avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNIs) han captado la atención del público y alimentado la fascinación por lo desconocido. Uno de los incidentes más famosos es el Incidente Roswell de 1947 en Nuevo México, donde se afirmó inicialmente que un OVNI se estrelló, pero luego las autoridades lo atribuyeron a un globo sonda.

Otro caso icónico es el avistamiento de luces en forma de V sobre Phoenix en 1997, conocido como “Las Luces de Phoenix”, que sigue siendo objeto de especulación y debate sobre su origen hasta el día de hoy, contribuyendo a la narrativa popular de los encuentros con OVNIs.

