Una reciente historia de bodas ha generado un intenso debate en las redes sociales después de que una novia tomara una decisión poco convencional en sus invitaciones nupciales. La controversia estalló cuando un invitado compartió la captura de pantalla de la convocatoria en un grupo de Facebook, donde la pareja pedía una “cooperación” para el banquete de su matrimonio. Como era de esperarse, el hecho generó opiniones divididas entre los usuarios, con muchos de ellos expresando fuertes críticas, mientras que otros defendían la medida como una forma práctica de manejar los costos del evento.

La pareja, de Estados Unidos, detalló no solo el programa del día de la boda y el código de vestimenta, sino también la solicitud de que los invitados cubrieran el costo de su comida en la recepción.

La invitación, que pedía contribuciones en lugar de regalos tradicionales, provocó un intenso debate en línea, ya que los adultos debían hacer un pago de $40 dólares y los niños menores de 12 años uno de $20.

La pareja justificó su solicitud como una manera de “compartir una comida maravillosa y crear recuerdos duraderos con sus seres queridos”.

Además, solicitaron las contribuciones antes de la boda e incluyeron sus datos bancarios en la invitación, pidiendo a todos que confirmaran su asistencia y proporcionaran el pago al mismo tiempo.

“Servirá para garantizar una experiencia perfecta”

“Esto nos ayudará a proporcionar cifras precisas a nuestro lugar y garantizar una experiencia perfecta para todos”, escribieron.

“Su presencia en nuestra boda es el regalo más significativo que podríamos pedir y estamos realmente agradecidos por su amor y apoyo mientras nos embarcamos en este nuevo capítulo de nuestras vidas juntos”, finalizaron.

La fotografía fue difundida por la página de Facebook “That’s it, I’m wedding shaming”, generando una gran controversia entre los usuarios. Algunos criticaron duramente a la pareja y cuestionaron si podían costear una boda al solicitar dinero a sus invitados para pagar la comida.

“Si no puedes permitirte el lujo de una boda, no la celebres”; “Es tan vulgar”; “No se trata de la cantidad, se trata de cobrarle a la gente por venir a tu boda y ayudar a pagarla, eso es extraño”, “Si tienes poco dinero en efectivo, no celebres una gran boda o escribe en la invitación ‘no se permiten regalos en cajas, por favor’”, escribieron los internautas.

Sin embargo, no faltaron quienes defendieron la decisión de los novios, argumentando que de esta manera se pueden reducir los altos costos que implican organizar una boda.

“No tengo absolutamente ningún problema con esto, y creo que es un poco extraño que la gente espere una buena comida y alcohol gratis pero también se queje si la comida y el alcohol no son lo suficientemente buenos o si no es un espacio abierto”, escribió una persona.

“¿Es malo que en realidad no tenga ningún problema con esto? Es una cantidad razonable, menos de lo que la mayoría de la gente gastaría en un regalo, y tenían claro que no querían regalos además de la contribución”, señaló otra.

