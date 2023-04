Charles Potter no dejó que la discapacidad le impida disfrutar los más importantes momentos de su hijo de 6 años; por ello, no se dejó amilanar por estar en silla de ruedas y decidió bailar junto a su retoño en una actuación escolar. La conmovedora historia de este par enterneció a millones de personas cuando se hizo viral.

El viaje de Charles comenzó en 2006, cuando sufrió un accidente automovilístico debido a un conductor ebrio, pero esto no le impidió seguir con su vida al hombre de Winchester, Virginia, Estados Unidos, dándole su especial toque se positividad en sus funciones como padre y esposo.

Ese compromiso se vio plasmado en un video viral que fue compartido en TikTok (@rhonduhhxx) donde lo vemos siendo feliz al lado de Charlize, su pequeña: “aprendieron un baile 4 días antes de actuar... algunos ajustes para adaptarse a su papá”, fueron las palabras en la publicación de Rhonda Conrad, esposa de Potter.

Mira aquí el video viral

El viral que les cambió la vida

La publicación fue todo un éxito al acumular más de 13 millones de vistas, por lo que su relato fue recogido por el magazine Good Morning America: “hicimos algunos de esos bailes”, que practican cada pocos meses y que tienen intención de actuar junto en mayo de 2023.

“Mi hija menor está haciendo una clase de silla de baile hip-hop. Y tenían estos bailes de papá e hija y ella me preguntó si estaba dispuesto a, ya sabes, hacerlo con ella. Yo estaba como, ‘si quieres, sí, absolutamente haremos que funcione’”, contó Charles.

“Tienen dos o tres semanas para aprender el baile por su cuenta, no tienen a nadie que les enseñe. Todo se hace en la sala de estar”, reveló Rhonda, además de asegurar que en el trayecto el dúo buscó alternativas para ciertos movimientos: “siempre hay algo que tienen que acomodar”.

Una lucha por sonreír siempre

Pese a que Charlize nació mucho después al accidente de Charles, ella es consciente sobre su condición física: “ella siempre está cuestionando, quiere saber cosas, pero solo sabe que su padre está en una silla de ruedas por haber sido atropellado por un conductor ebrio, sabe que estoy limitado de hacer ciertas cosas”.

De hecho, el viaje de Potter tras el evento que la marcó su vida no fue nada fácil, todo lo contrario, fue un verdadero desafío el cual fue superando, entre otras cosas, por nunca perder la fe: “todo sucede por una razón, eso me ayudó a mantener una sonrisa en mi rostro, mantener una actitud positiva. Todavía estoy aquí, pudo ser peor, así que no puedo quejarme”.

Esta forma de ver la vida lo ayudó a recepcionar de la mejor manera su reciente fama en TikTok: “compartimos las actuaciones antes de esta, pero nunca tuvo tanta exposición... nos despertamos al día siguiente y había gente famosa compartiéndolo, gente publicándolo en sus historias. Simplemente, despegó”.

“Hacemos afirmaciones todos los días, ‘eres fuerte, eres valiente, eres amable’, ese tipo de cosas... siempre he sido una persona muy positiva. Si tienes un mal día, está bien, pero solo es un ml día, no es una mala vida. Superaremos esto”, confesó Rhonda al relatar la dinámica que maneja su familia.

Actitud positiva

Por su parte, Charles adquirió una especie de sabiduría que solo este tipo eventos traumáticos provocaría: “no importan en qué situación te encuentres hoy, solo pon un pie delante del otro y supéralo, porque sea cual sea la situación en la que te encuentres hoy, no va a durar”.

“Dicen que Dios da sus batallas más duras a sus soldados más fuertes, así que, pase lo que pase, no te hará pasar por nada que no puedas superar. Simplemente, nunca te rindas. Mantén la cabeza en alto. Sigue rodando, sigue pisando fuerte. Seguro las cosas mejorarán”, sentenció a GMA.