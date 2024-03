Una pareja de Estados Unidos se llevó una gran sorpresa al descubrir un secreto oculto dentro de la casa en la que han residido durante varios años. El suceso desató una ola de comentarios y especulaciones en las redes sociales, con muchos usuarios tratando de descifrar el misterio detrás del hallazgo. Todo empezó cuando la tiktoker Aurora Blazingstar (@kids_up_in_here) registró el momento en que su esposo, al remover una parte de la pared, reveló una puerta de metal entreabierta, revelando una pequeña habitación cuya existencia desconocían hasta ese momento.

“¡Nunca habíamos visto esto en nuestra casa y llevamos aquí cuatro años!”, expresó Blazingstar en un video compartido a principios del mes que acumula más de 800 mil reproducciones.

El descubrimiento se produjo cuando la pareja retiraba una alfombra en su sótano, encontrándose con una “puerta corrediza detrás de paneles de yeso”.

La pareja cree que el ambiente pudo haber sido utilizado por los antiguos dueños como un refugio antiaéreo, sala de pánico o almacén para armas de fuego.

En la habitación oculta había un interruptor de luz funcional, cables colgantes, un desagüe en el suelo y parches de “óxido” en el piso.

Blazingstar, bastante sorprendida por el descubrimiento, sugirió la posibilidad de llamar a las autoridades para una investigación más profunda. “Creo que esto pretendía ser una especie de sala de pánico”, dijo el esposo de la tiktoker.

Llamaron a la policía para que investiga la habitación

En un video de seguimiento, la pareja dio a conocer que se pusieron en contacto con la policía para investigar la habitación; sin embargo, no se encontró evidencia de ningún delito.

“No vieron ninguna señal de delito, no están investigando nada, no vieron nada que pareciera evidencia de ADN que debía recolectarse, pero quedaron realmente impresionados de cómo estaba escondida la habitación y eso fue realmente genial”, señaló la mujer.

A pesar de que las autoridades no encontraron nada sospechoso en el ambiente, los usuarios no dudaron en señalar que este no sería el caso.

“Señora, eso grita cuarto de asesinato. Solo se puede abrir la puerta desde afuera, hay un desagüe en el piso y ‘óxido’ en el piso. Creo que ustedes necesitan que la policía venga y mire eso”, escribió una persona. “¡Las habitaciones de pánico NO TIENEN LA CERRADURA EN EL EXTERIOR!”, dijo otra.

Mientras que un tercero indico: “En realidad parece una habitación a la que un asesino en serie llevaba a sus víctimas para descuartizarlas. Mira el desagüe al azar en el suelo”.

