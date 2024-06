Desde que la pandemia apareció, el teletrabajo se ha convertido en una realidad permanente. Antes de su llegada, trabajar desde casa era algo inusual, pero ahora muchas empresas lo consideran una forma válida de empleo, siempre que el puesto lo permita. Esta nueva normalidad ha llevado a que el trabajo remoto se establezca de manera firme en el panorama laboral. Por cierto, puede que te interese la historia de una conductora de Uber que sorprende a sus pasajeros con repentinas sesiones de karaoke.

Aunque esta modalidad tiene muchas similitudes con el trabajo en una oficina, laborar desde casa requiere controlar ciertos parámetros para asegurar que la calidad de lo entregado sea como lo solicita la empresa; sin embargo, pueden surgir problemas cuando una de las partes comienza a sobrepasar ciertos límites.

Un ejemplo de esto lo compartió una usuaria de la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Durante un proceso de selección laboral, esta persona, que se hace llamar Mery, decidió rechazar una oferta de trabajo cuando le informaron una de las condiciones del puesto. Según explicó, la empresa quería monitorear su pantalla haciendo capturas de pantalla cada 10 minutos.

“Me avisaron que iban a monitorear mi pantalla haciendo capturas cada 10 minutos. No seguí adelante con el proceso”, relató la usuaria @im_merypoppis. “Para algunos eso es normal, pero a mí me parece una invasión a mi privacidad. Prefiero trabajar de forma presencial donde mis compañeros pueden ver lo que hago, a que estén monitoreando mi pantalla. Llevo 5 años trabajando en remoto y nunca me han pedido eso”, añadió.

Así reaccionaron los usuarios

La historia ha generado muchas respuestas de apoyo en la red social. Comentarios como “Me alegro mucho que hayas dejado el proceso de lado, ojalá encuentres algo mejor pronto” y “Lo peor es cuando no te proporcionan computadora y aún así quieren monitorearte” muestra la comprensión de otras personas.

Incluso hubo comentarios sobre aplicaciones que monitorean la localización del celular durante el horario laboral, considerándolas también una invasión.

La publicación de Mery se ha hecho viral, alcanzando más de 2,5 millones de visualizaciones, 37.000 ‘me gusta’ y superando los 758 comentarios.

Consejos para conseguir empleo

Investiga: investiga las empresas y roles que te interesan y adapta tu aplicación a cada oportunidad.

Currículum y carta de presentación efectivos: asegúrate de que tu CV destaque tus habilidades y logros relevantes para el puesto.

Networking: conecta con profesionales de tu industria y aprovecha tus contactos para explorar oportunidades laborales.

Prepárate para las entrevistas: investiga sobre la empresa y practica respuestas a preguntas comunes de entrevistas para mostrar tu interés y competencia.

Mantén una actitud positiva y perseverante: la búsqueda de empleo puede ser desafiante, mantén una actitud positiva y persevera a pesar de los rechazos.

