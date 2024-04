La manera en que los hombres elogian a las mujeres podría haber revelado una verdad interesante sobre los estándares de belleza actuales. Así lo dio a conocer Tallulah Rose (@tallulah.roseb), una usuaria australiana que generó controversia en las redes al compartir una anécdota sobre un chico que alabó su “belleza natural” recientemente. Este gesto, aunque bien intencionado, desconcertó a la joven, ya que asegura no comprender cómo los hombres no se dan cuenta de que ha recurrido a procedimientos cosméticos.

“Hoy estaba ocupándome de mis propios asuntos cuando este chico se me acercó y me dijo: ‘eres tan elegante, eres una belleza tan natural’”, empezó diciendo la tiktoker. Según dijo, encontró el cumplido muy “divertido” pues, a diferencia de los hombres, cualquier mujer puede darse cuenta de que su rostro no es para nada natural.

Luego, Tallulah detalló los costos de algunos de los procedimientos a los que se ha sometido: su mandíbula le costó $6000, su cabello cerca de $1300 y sus pestañas le valieron $130.

Además, señaló que incluso cuando usa maquillaje, los hombres la elogian por lucir natural, lo cual encuentra desconcertante debido a que se ha aplicado bótox en la frente.

“Los hombres dicen ‘ya no las hacen como tú estos días’. Sí, lo hacen con una aguja y un maldito bisturí”, añadió.

Tallulah explicó en conversación con news.com.au que recibe muchos elogios por su “belleza natural” porque los hombres simplemente no la entienden. Agrega que, cuando un chico ve a una mujer que considera “bonita”, inmediatamente supone que es “natural”.

La reacción de los usuarios

Como era de esperarse, su testimonio generó opiniones divididas entre los usuarios, con muchos de ellos confirmando lo dicho por la tiktoker.

“A los hombres no les gusta la belleza natural, les gusta la belleza que PARECE natural”, señaló una internauta.

“Mi marido no sabe que me he sometido a bótox. Aparentemente odia esa apariencia, pero siempre me dice lo hermosa que es mi cara sin arrugas”, reveló otra.

“He tenido amigos varones que me han comentado que no uso mucho maquillaje como otras chicas. Dedico al menos 30 minutos al día a maquillarme la cara”, confesó una tercera usuaria.

