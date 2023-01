¿Cómo debe ser la primera cita? ¿Cada quién paga lo que consumió? Son las preguntas que se continúan haciendo los usuarios al ver el video viral del ‘influencer’ Benfurken (@benfurken), quien generó un acalorado debate en las redes sociales por contar la situación que le tocó vivir cuando salió con la chica de sus sueños.

Después de varios intentos, Benfurken consiguió una cita con la mujer que vio hace algunos meses en un parque. Una vez que intercambiaron mensajes, ambos acudieron juntos a un restaurante ubicado en la Condesa (Ciudad de México) y el creador de contenido se encargó de grabar la experiencia.

“Por fin logré salir con la chica que me gusta, pero, ¿quién tiene que pagar todo, ella o yo? ¿o mitad y mitad?”, comenzó diciendo. Luego de ingresar al establecimiento, el ‘tiktoker’ se mostró incómodo por la cantidad de platillos que pedía su saliente.

“¿Otra (comida)? Está un poco caro, ¿no? O sea, se ve bueno, muy bueno”, expresó Benfurken. Ante esto, el mexicano decidió hacerle una broma pesada a la fémina para conocer su reacción al exigirle que cancelara la cuenta.

Mira aquí el video viral

“Estoy un poco nervioso porque es algo que nunca he hecho y que creo que no está bien, creo que si tú invitas a salir a una niña creo que debes tratarla como una dama y ser bien atento y si tú la estás invitando tú pagar sino mejor no la invites o invítala a algo que puedas tú costear, pero nunca lo he hecho entonces estoy nervioso”, explicó el hombre.

Así reaccionó la chica

A la hora de recibir la boleta, la cual ascendía a 3 mil 944 pesos, Benfurken puso en marcha su ‘malvado’ plan y le dijo cuánto debía pagar. Ante este inesperado comentario, la muchacha se quitó los lentes y expresó su molestia.

“O sea, ¿cómo?... ¿o sea te tendría que poner 2 mil pesos? Oye, es que no es posible, es la primera vez que me invitas a salir y me estás cobrando más de la mitad de la cuenta, más aparte el servicio... Es la primera vez que me invitas a salir y eso no se hace”, señaló.

El desenlace de la historia

De inmediato, la mujer se levantó de la mesa y Benfurken corrió a tranquilizarla para confesarle que se trataba de una broma, incluso ofreció unas disculpas. Tras escuchar la versión del ‘influencer’, la joven cambió de decisión y permaneció en el lugar.

