Rhianan Rudd tenía 14 años cundo se convirtió en la mujer más joven en ser acusada de “actos de terrorismo” por el MI5 que no es otra cosa que el servicio de inteligencia del Reino Unido por, supuestamente, cometer o estar relacionada con 6 actos terroristas, pero su historia tuvo un giro tan perturbador como triste cuando 2 años después decidió terminar con su propia vida causando la indignación y el reclamo de millones.

Cuando fue hecha la acusación, es decir, en 2020, Rhianan vivía con su madre en Bolsover, ciudad donde fue arrestada y enviada a prisión por los delitos arriba mencionados, pero cuando iba a ser a procesada en agosto de 2021 salió a la luz nueva información que afirmaba que la adolescente, en realidad, no solo sufrió abuso sexual, también explotación por adultos que habrían tenido incidencia en lo que se consideraban sus “crímenes”.

De hecho, el Ministerio del Interior aseguró que los abusos sufridos fueron perpetrados por hombres “cercanos o que había conocido en Internet” (según detalla la BBC), por lo que fue catalogada, ya no como terrorista sino como una víctima de la trata de personas, por lo que los cargos fueron retirados de inmediato, pero continuó viviendo en el refugio de menores al que fue llevada cuando fue apresada.

Una víctima acusada de terrorismo

Pero la fatalidad fue demasiada para la pequeña, pues en mayo de 2022, cuando tenía 16 años, se suicidó, mismo periodo en el que se daban a conocer nuevos detalles sobre su caso, un sufrimiento que se pudo evitar pues, según la BBC, afirmó que el MI5 conocía a la perfección la situación de abuso y explotación que padecía antes de ser acusada de “terrorista”.

Emily Carter, madre de Rhianan, está convencida que las falsas acusaciones más lo que vivió a manos de sus abusadores, la condujeron a tomar la fatal decisión: “debieron tratarla como una víctima, no como una terrorista”, quien agrega que su hija siempre fue una niña amorosa hasta que se topó con las personas equivocadas.

Vínculos con neonazis

Y es que, a la edad de 14 años, la adolescente se vinculó con la extrema derecha, desarrollando ideas racistas: “si no tenías ojos azules y cabello rubio, ella no te quería conocer, eras de una raza inferior y no deberías haber nacido... cambió mucho. No era ella misma. Era una niña que se obsesionaba con esas cosas”.

Sin embargo, la vida de la joven no fue nada fácil, pues siempre tuvo problemas de adaptación los cuales se vieron condensados con su autismo diagnosticado, se escapó de casa en más de una ocasión: “cometí errores, pero siempre traté de hacer lo mejor para ella”, expresó su madre.

Por ello, en setiembre de 2020, la llevó a Prevent, que no es otra cosa un programa del gobierno británico para “combatir la radicalización ideológica” luego que admitiera que descargó por Internet un manual para fabricar una bomba casera, pero un mes después sería arrestada y acusada de terrorismo.

Christopher Cook, el neonazi estadounidense que explotó sexualmente a Rhianan. (Foto: BBC)

Víctima de dos depredadores

En ese momento, se dieron a conocer detalles de su caso, como el hecho de hablar por la web con diversas personas, como Christopher Cook, de los Estados Unidos, un comprometido neonazi quien formaba parte de una cédula terrorista en dicho país. Pero, no solo eso, pues las evidencias sindican a Day Mallaburn, pareja de ese momento de la madre, como una persona que tuvo “influencia” en la menor de edad; estuvo en la cárcel y formó parte de una pandilla de supremacistas blancos, pero su romance acabó y volvió a Norteamérica, justo antes del arresto de Rhianan.

Sin embargo, la BBC llegó a determinar que tanto Mallaburn como Cook mantuvieron contacto permanente y coordinaron “adoctrinar” a la adolescente, pero esto solo fue la cereza del pastel, porque cuando fue interrogada, la muchacha admitió que se vio forzada a enviar imágenes explícitas y otro tipo de material al estadounidense.

La negligencia que fue el principio del fin

Por eso, cuando las autoridades tomaron nota de esto, cometieron el error de no informarlo a un especialista, una falta grave, teniendo en cuenta que el MI5 tenía “evidencia de que ella había sido explotada (incluso sexualmente) por Cook”. Pero, el FBI fue de gran ayuda al conseguir las imágenes del celular del sujeto y entregarlas a la inteligencia británica.

Esta negligencia provocó la reclusión de Rudd por 6 meses, periodo que fue suficiente para que su salud mental se deteriore, con más de un intento de suicidio y automutilación, la cual se incrementó cuando en abril de 2021 fue acusada por 6 delitos de terrorismo, por lo que días después de esto consiguió un nuevo abogado y su caso fue referido al Ministerio del Interior donde fue catalogada como “víctima de explotación”, lo cual se llegó a confirmar tras 7 meses, en diciembre de dicho año, entonces la investigación se detuvo.

Emily Carter, madre de Rhianan cree que su sentencia incrementó sus tendencias suicidas. (Foto: BBC)

“Ella debió ser tratada como una víctima y nunca como una terrorista. Ella era una niña, una autista. Debió ser tratada como una niña que había sido abusada y explotada sexualmente”, dijo la madre de la adolescente.

El adiós de Rhianan

Cuando fue liberada, Rhianan volvió a participar en el plan Prevent, pero ya mostraba señales de que algo no andaba bien en su interior, por ejemplo, semanas antes de su muerte, la joven pidió a su madre la ayude a contactar con un extremista de los Estados Unidos, esta lo informó al hogar de asistencia quienes, a su vez, notificaron a la policía quienes dejaron que esto se lleve a cabo (no se sabe si llegó a ocurrir).

Viendo la inestabilidad que atravesaba su hija, la progenitora temió que pudiera atentar contra su vida, por lo que envió un correo a la asistente social que, entre otras cosas, decía: “espero que no intente suicidarse cuando esté sola en su habitación”.

Su preocupación se elevó cuando la vio el día antes de su muerte, advirtiendo al personal del hogar que iba a hacer algo contra ella misma, pidiendo que la vigilen, pero esto no tendría los efectos esperados, pues esa misma semana, policías llegaron a su casa para decirles que “mi hija había muerto ahorcada” pues, pese a que el hogar prohibió y controlo el ingreso de objetos como cuerdas, de todas maneras, la adolescente se hizo con estos.

Rhianan junto a su madre Emily. (Foto: BBC)

Rhianan, entonces con 16 años, fue encontrada 12 horas después de acabar con su vida y, pese a que se ha determinado abrir una investigación sobre su muerte, lo cierto es que esta no tiene aún fecha para iniciar.