Maddy Blythe se ha hecho viral en TikTok por contar una hilarante como ridícula historia ¿qué sucedió? Pues cuando salía con un sujeto tuvo una cita en la casa de la mamá de él, pero grande fue su sorpresa cuando el novio le cobró dinero por comer una banana y una tostada a modo de desayuno, por lo que muchos quedaron impactados en esta recibiendo mucho apoyo, pero también duras críticas hacia el tacaño.

Maddy (@Maddyblythe) lo cuenta de esta manera: “los hombres son raros con el dinero”, dice así la descripción del video que tiene más de 870 mil vistas, donde explica que tuvo una relación que duro poco más de 3 años y que vio a su familia una única vez, pues vivían lejos, pero en una ocasión decidieron visitar a la mamá de él.

Para dar una buena impresión, nuestra protagonista llevó una canasta de regalo: “comimos con su mamá para cenar una noche y para desayunar una mañana. Mi novio y yo terminamos pagando una cena porque era un poco cara y queríamos invitar a su mamá”.

Mira aquí el video viral

El ítem que la indignó

Pero, cuando volvieron a casa tras el viaje, recibió un correo electrónico de su entonces novio que incluía una hoja de Excel donde mostraba los gastos compartidos durante el viaje; esto, en un principio, no la sorprendió, de hecho, le parecía algo normal pues era una práctica recurrente en la pareja, hasta que se topó con algo incómodo.

“Me di cuenta de que había una línea en el documento de Excel que me confundió un poco y la línea solo decía ‘desayuno’ por 3.23 dólares. Así que le pregunté, como, ‘oye ¿Qué son esos 3.23 por el desayuno?’... me mira, inexpresivo, y dice: ‘oh, bueno, eso es por el plátano y la tostada que comiste en casa de mi madre’”, contó.

Al conocer este caso, el New York Post se comunicó con la tiktoker quien insistió que ella le debía dinero tanto a él como a su madre, actitud que a miles de usuarios de TikTok les pareció inconcebible.

No lo volverá a hacer

“A ese hombre no le gustabas, deja que alguien te ame. Un hombre que te ama nunca se atrevería a hacer eso”, “eso es más que poco romántico. Eso es desagradable”, “¿lo pagaste? También estoy de acuerdo con el comentario sobre pensar que es normal aceptar una hoja de cálculo de gastos de Excel ¡me alegro de que estés lejos de él!”, “mi ex no pagaría nada, ni siquiera un sándwich de pollo de 1 dólar o cualquier otra necesidad. Me endeudé porque estaba pagando todo”, “esto me hace sentid mejor acerca de mi ex, en ese momento me pidió que le devolviera el dinero por una cita de 11 dólares”, fueron algunos de los comentarios.

En un video de actualización muy exitoso, Maddy nos dice que, hoy por hoy, no permitiría una hoja de Excel compartida, además de mostrar cómo se veía una de estas.