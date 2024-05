Un terapeuta estadounidense ha compartido su perspectiva sobre las dinámicas de las relaciones, dando a conocer tres conflictos aparentemente insignificantes que pueden tener un impacto devastador en la estabilidad de una pareja. Jeff Guenther (@therapyjeff), radicado en Portland, Oregón, ha ganado una gran popularidad en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde regularmente comparte consejos para fortalecer vínculos románticos. ¿Cuáles fueron sus consejos? Te cuento todo a continuación.

En un video publicado recientemente que superó las 50 mil reproducciones, el especialista detalló tres situaciones que, a pesar de su aparente trivialidad, pueden generar conflictos profundos y, en última instancia, poner fin a una relación.

Guenther empieza abordando el primer conflicto que ha observado durante sus años de experiencia como terapeuta: el desacuerdo sobre ver un programa de televisión juntos. Describe cómo algo tan simple como ver un episodio sin la pareja puede minar la confianza y generar sentimientos de traición.

“¿Aceptaste emprender el viaje emocional con tu pareja pero ahora estás avanzando sin él? Eres un monstruo”, indicó.

Las cosas que parecen “insignificantes”, pero que deberías evitar en tu relación

El segundo tema que el psicólogo identifica como divisor de parejas es el uso continuo de aplicaciones de citas, incluso cuando la relación se considera exclusiva.

Según sus observaciones, muchas personas suelen pausar sus perfiles en estos aplicativos, en vez de eliminarlos por completo, lo que representa una grave falta de respeto para la otra parte.

“Aún puedes enviar mensajes a personas con las que coincidiste en el pasado y seguir interactuando en la aplicación”, señaló, lo que va en contra del “espíritu” de una relación.

Finalmente, Guenther discute el impacto perjudicial de permitir que un ex mantenga acceso a las cuentas de streaming compartidas, como Netflix o Hulu.

Ante este tipo de situaciones, es importante “establecer un límite y eliminar el acceso del ex para evitar conflictos y mantener la armonía en la relación actual”.

El video generó una gran cantidad de comentarios de apoyo, con personas compartiendo sus propias experiencias y reconociendo la importancia de los consejos del profesional en sus propias vidas.

“En el primero, mi mamá me hizo eso”; “Estas cosas me enfurecen”; “Le acertaste”; “Dios mío, me pasó lo de la televisión y el dolor es real”, escribieron los internautas.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias