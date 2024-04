Una joven de 27 años se vio obligada a regresar a la casa de sus padres, culpando a la crisis del alquiler por las dificultades para adquirir una vivienda. Gemma Upson-McPike, residente de Melbourne, Australia, expresó su frustración en las redes sociales después de que su arrendador aumentara el alquiler de su pequeño apartamento de un dormitorio de $390 a $450 por semana. A pesar de haber vivido en este lugar durante tres años, considera que el incremento no corresponde al valor del inmueble, ya que presenta problemas como grietas en las paredes y la ausencia de servicios básicos como lavandería.

“Tengo casi 27 años y hoy vuelvo a vivir con mis padres. Este no es el plan que tenía para mí, de 27 años, pero así de grave es la crisis del alquiler en este momento”, empezó diciendo la chica.

La situación de Upson-McPike refleja una realidad preocupante: muchos jóvenes australianos enfrentan dificultades para acceder a viviendas dignas y asequibles.

A pesar de ser una inquilina ejemplar, el aumento del alquiler la llevó a replantearse su situación y la posibilidad de ahorrar para una futura vivienda.

“Por eso mi generación no puede salir adelante, por eso no podemos comprar casas”, añadió. “No. No tengo ahorros debido a lo mucho que he estado pagando en alquiler y facturas”.

Al igual que ella, muchos otros se ven obligados a tener que elegir entre gastos de alquiler elevados o volver a vivir con sus padres, mientras que algunos no tienen esa opción y se enfrentan a la posibilidad de quedarse sin casa.

“Soy muy afortunada y estoy muy agradecida de poder volver a vivir con mis padres, pero no todo el mundo puede hacerlo, entonces, ¿cuál es tu alternativa? ¿Volverse un sinhogar?”, preguntó.

Finalmente, la joven aseguró que el mercado del alquiler está “absolutamente arruinado” y que “el gobierno necesita hacerse cargo de esto”.

Así reaccionaron las redes sociales

Las redes sociales se inundaron de comentarios de solidaridad hacia Upson-McPike y otros inquilinos que compartieron su situación.

“Ayer vi a una señora de veintitantos años vestida con un bonito traje corporativo, sacar su manta e irse a dormir en medio de la ciudad de Brisbane”; “Soy un cartero divorciado de 51 años que paga la manutención de dos hijos adolescentes. No tengo más remedio que vivir con mis padres. Definitivamente castrante”; “¿27? Tengo 34 años y 80 mil ahorrados para un depósito. Todavía no es suficiente para conseguir una casa”

Por supuesto, no faltaron quienes argumentaron que los propietarios tienen derecho a aumentar el alquiler para compensar los costos asociados con la vivienda.

“El propietario pagaría mayores tarifas municipales, mayores tarifas de corporaciones y mayores tarifas de seguro”, señaló un internauta.

El medio Daily Mail informa que la crisis del alquiler no es un fenómeno aislado en Australia, ya que se observa un aumento significativo de los precios en distintas ciudades como Sydney, Melbourne y Brisbane.

Este escenario dificulta aún más el acceso a la vivienda para los jóvenes, quienes se enfrentan a precios altos y una competencia feroz por las propiedades disponibles en alquiler.

Más historias