Un hombre de 35 años ha compartido los secretos de sus hábitos antienvejecimiento, los cuales le dan un aspecto más juvenil, al punto de que los extraños suelen confundirlo con un adolescente. Brandon Miles May, creador de contenido originario de Detroit, Michigan, asegura que las claves para mantener una apariencia como la suya incluyen una serie de cuidados enfocados en mantener la piel sana, así como llevar una dieta saludable que limite el consumo de ciertos alimentos.

Para el estadounidense, mantenerse alejado del sol y evitar el alcohol es indispensable. Además, atribuye su piel sin arrugas al hecho de no hacer “demasiado ejercicio” y a mantener una actitud mental positiva y juvenil.

Brandon también menciona que su dieta, compuesta principalmente de frutas frescas, alimentos de origen vegetal y pescado, ha sido fundamental para que se sienta tan joven como hace diez años.

“Atribuyo el hecho de no beber a mi apariencia juvenil. Realmente personifico el sentimiento de juventud. Creo que me ha ayudado. Pienso y me veo joven”, dijo el hombre en conversación con el medio Daily Mail.

Por otra parte, afirmó que nunca ha tomado una sola gota de alcohol y que siempre ha mantenido su piel protegida. Utiliza una sudadera con capucha para protegerse del sol y cubre sus manos con protectores.

Desde temprana edad, Brandon se interesó por la longevidad y el antienvejecimiento. A los 15 años, comenzó a hacer cambios en su dieta, como incorporar té verde y más alimentos de origen vegetal. A los 19, eliminó los azúcares, los cereales y los carbohidratos, y ahora consume alimentos orgánicos y mucho pescado con bajo contenido de mercurio.

“La edad que la gente cree que tengo varía, pero puede ser 15 o 16 o 18 o 19″, aseguró. “Nunca me han hecho ninguna cirugía. Lo que hago es bastante sencillo pero efectivo”.

Es importante hacer ejercicio, pero “sin exagerar”

Además de su dieta, Brandon considera que es importante hacer ejercicio, pero sin exagerar para no causar estrés en el cuerpo. Prefiere actividades como caminar, practicar yoga y realizar algo de entrenamiento de fuerza.

En entrevista con el medio citado, aseguró que invertir tiempo en sí mismo es esencial, aunque su estilo de vida no se trata de vivir para siempre, sino de mantener su salud el mayor tiempo posible.

“Quiero sentirme bien. Sentirme joven es parte de lucir joven. Vivir para siempre no es una prioridad. Se trata de mantener mi salud”, señaló. “Creo que me veo mejor que hace diez años. Me siento joven física y emocionalmente. Creo que el cuerpo sigue a la mente”.

Aunque los extraños a menudo piensan que su estilo de vida debe ser agotador, Brandon insiste en que es fácil de seguir y que incluso se permite comer golosinas como chocolate todos los días, a pesar de que este contenga entre un 92 y un 100 por ciento de cacao, lo que lo hace muy amargo.

Finalmente, el hombre mencionó que es bastante flexible con su dieta y que cuando sale a cenar, no duda en disfrutar de pan y aceite de oliva.

Sugerencias para tener una piel sana

Protégete del sol

No fumes

Trata tu piel con suavidad

Lleva una dieta saludable

Controla el estrés

