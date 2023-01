Martin, conocido por todos como ‘Tincho’ hizo un video viral en YouTube buscando una buena familia que le abra las puertas de su hogar y sus corazones, pero nunca pensó que el clip le cambiaría la vida para siempre, pues los Spadafora se enternecieron al ver el mensaje del muchacho de 18 años y, sin pensarlo mucho, decidieron adoptarlo y su fascinante historia no tardó para hacerse tendencia.

Desde que tuvo 4 años, él vivió en el hogar de niños El Alba de Buenos Aires, Argentina, producto de una decisión del juez quien decidió separarlo de su familia de origen por los maltratos que recibía a tan corta edad, mientras que ellos en la provincia de Rio Negro.

Por esta razón, el pasado 27 de junio de 2021, desde el canal Ecealanus, Martín contó su historia, pero expuso un deseo que alberga en su corazón desde temprana edad: “me gustaría tener una familia que me cuide y compartir el resto de mi vida con ellos”, dice en el metraje que lleva por título “El sueño de Tincho”.

Mira aquí el video viral

Una nueva familia para ‘Tincho’

El video, como era de esperarse, tenía la intención de encontrarle familia al muchacho por medio de la adopción, pero esta no era la única intención, pues también buscaba un donante para trasplante de riñón, pues sufre de insuficiencia renal, la misma que lo obliga a someterse a cuatro diálisis peritoneales diarias en su abdomen.

Cuando el caso se hizo popular en más de una red social como en medios argentinos, la historia del joven llegó hasta Sofía Spadafora, que entonces vivía con su familia en Río Negro, quien utilizó WhatsApp para compartir el testimonio a sus hermanos Luciano (24), Pancho (17) y sus papás y Jimena y Matías, estos dos últimos nunca descartaron la idea de adoptar.

Días después, sería la propia Sofía quien envió un artículo periodístico a sus progenitores y no dudó en decirles: “¿y si somos nosotros la familia que está buscando?”, interrogante que se hizo realidad y hoy Tincho es un Spadafora más.

Cuando se llevó con éxito el proceso de adopción, se tomaron una foto que apertura esta nueva etapa en la vida de todos: “hoy nos encontramos con un Martín que ya encontró su lugar dentro de la familia. Sentirse parte fue un proceso, tuvo que trabajar mucho en eso, en estar seguro, en decir: ‘acá me quedo, de acá no me voy’, y entender que esta es su familia y que vamos a estar siempre (con él)”, dijo Jimena a La Nación.

Martín se adaptó rápidamente a su nuevo hogar en Río Negro. (Foto: La Nación/Facebook)

“Cuando lo escuché, dije: ‘wow’, vi esa necesidad que tenía y pensé: ‘yo tengo una familia, te la comparto’”, confiesa Matías lo que sintió al ver por primera vez el video de Tincho, tras lo cual tuvieron lugar incontables reuniones en la mesa para debatir la posibilidad de la adopción, buscando que todo el hogar esté de acuerdo, pues, si solo uno se mostraba en el desacuerdo, este no se llevaría a cabo.

La familia acepta adoptar a ‘Tincho’

Jimena lo cuenta así: “somos una familia a la que le gustan los desafíos, pero charlamos mucho porque esta decisión era muy grande. Hay que prepararse, porque son chicos que vienen de historias complejas, difíciles y, en el caso de Martín, era una doble preparación, porque implicaba acompañar la situación de salud crónica. No fue fácil el proceso, pero valió mucho la pena”.

Tras tomar la decisión, enviaron una carta al hogar El Alba, pero la respuesta de la institución fue que, debido a su condición, preferían que la adopción se hiciera con una familia de Buenos Aires.

Por su parte, el albergue decidió hacer un video para Tincho pues en Argentina no suelen haber candidatos para adoptar a muchachos de 17 años y si los hay, el 80 por ciento se niega a hacerlo si tienen problemas de salud o discapacidades; por ello, cuando se lanzó el clip, el adolescente preguntaba constantemente si había alguien interesado en hacerlo parte de su familia, escribieron unas 20, pero la mayoría no tenía la capacidad de adaptarse a las necesidades de salud de nuestro protagonista.

Hoy por hoy, Tincho puede llamar como su "hogar" a la familia Spadafora. (Foto: La Nación/Facebook)

Carina, del albergue, dijo a la Nación: “al principio les habíamos dicho que no porque estaban lejos, pero después entendimos que era un temor nuestro. Antes de llamarlos, le preguntamos a Tincho qué le pareció y nos dijo: ‘a mí me encanta vivir en el sur’”.

La nueva vida de ‘Tincho’

Tras una entrevista vía Zoom, los esposos Spadafora dieron un contundente “sí”, luego de lo cual vinieron una serie de encuentros virtuales con Martín quien, en un inicio, no hablaba, se mostraba muy tímido, pero poco a poco adquirió mayor confianza, lo que permitió que la conexión avanzara al siguiente nivel, lo que implica una reunión en persona, pues se estrecharon los vínculos en setiembre.

Fueron 6 meses el tiempo que demoró en gestarse un vínculo hasta que, finalmente, se instaló en su nueva casa junto a los Spadafora y se acopló perfectamente, con mucha rapidez, pero el proceso de sentirse parte de una familia fue mucho más complejo, sobre todo, por los cambios radicales en su estilo de vida, nuevas normas, nueva reglas, nueva escuela, una nueva ciudad: “al principio no saludaba a la gente o no sabía manejar plata, por ejemplo, pero poco a poco fue aprendiendo y nos sorprende todos los días”, expresó Matías.

Las relaciones se han afianzado, al punto que Tincho es inseparable de Pancho, el menor de los hermanos, muestra inequívoca de lo bien que se está acoplando a su nueva vida: “es muy emotivo porque, realmente, se nota que él quería una familia. Aprovechas todas las cosas, todo el tiempo, no se quiere perder nada. Eso es lo que más nos llena el corazón”, confiesa un emocionado padre.

Tincho y Pancho tienen una excelente relación. (Foto: La Nación/Facebook)

En cuanto a su salud, Martín sigue esperando pacientemente un donante de riñón, pero también se esfuerza en los estudios pues el próximo año terminará la secundaria y hasta tiene una nueva inclinación: dedicarse a la cocina como chef.

Como el joven se unió a los Spadafora siendo un mayor de edad no cuenta con un documento que certifique que son familia, pero todo, finalmente, se trata de una elección: “Tincho hace pequeñas cositas que nos hacen pensar que parece que estuviera acá de toda la vida. Yo le digo: ‘ya te estás pareciendo a papá en eso o aquello’. Algo que repetimos mucho y creemos es que somos lo que dejamos en otros. Eso es lo que trasciende”, sentenció Jimena.