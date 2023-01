Cuando quieras pedir la mano, ten en cuenta que debes encontrar el momento perfecto para hacerlo, no como un hombre quien en plena fiesta por Año Nuevo decidió tirarse a la piscina con poca agua y pedirle matrimonio a su novia, pero la reacción de esta se hizo viral en TikTok pues no se mostró nada emocionada, al punto que no supo qué contestar cuando le propusieron casarse.

Cass (@caesthetically) se encontraba en una fiesta para recibir con la mejor actitud el 2023. La rumba tenía lugar en la terraza de un alto edificio de Nueva York, Estados Unidos. La música sonaba a todo volumen hasta que esta se detiene y una mujer de esta se convierte en el centro de atracción.

“Oh, Dios mío, pararon la fiesta entera para que este chico pida la mano y la chica no lo entendía”, dice la tiktoker mientras vemos a una mujer vestida de blanco acercarse al centro del escenario, completamente confundida con lo que estaba pasando a su alrededor.

Le pide matrimonio y ella no responde

De inmediato, un muchacho tiene el micrófono y declara su amor: “estoy locamente enamorado de ti, eres el amor de mi vida, y me harías el hombre más feliz del mundo si aceptas casarte conmigo”, mientras el rostro de ella es de completa incredulidad y hasta incomodidad, de hecho, en varias ocasiones mira hacia los costados como queriendo esconderse de las miradas de cientos de extraños.

Mira aquí el video viral

“Un ángulo diferente de la historia de mi amiga. Su cara en todo momento”, relata Cass mientras todos los asistentes gritan emocionados. “de verdad, pensé que iba a decir que no”, mientras el sujeto sigue de rodillas y ella no atina a decir nada, tan solo mirarlo fijamente.

Pero, la ausencia de palabras de su novia borró de a pocos la sonrisa de su rostro y, visiblemente incómodo, solo atina a replicar: “es tan simple como decir sí o no”, frase que arrancó una sonrisa a la mujer, quien coge el micrófono para lanzar un tímido y hasta dubitativo “sí”, tas lo cual él hecha a reír y se dan un profundo beso.

Discuten tras polémica pedida de mano

Sin embargo, la gente quedó en shock con lo que vino después, ya que cuando dejaron de ser el centro de atención, la pareja protagonizó una discusión sobre lo que acababa de ocurrir, vemos a la mujer ofuscada con lo hecho por su novio. Momento que Cass describió así: “inmediatamente comenzaron a pelear después de que bajaron del escenario... eso fue la cosa más incómoda que he presenciado”.

Con 4.2 millones de vistas, el video ha generado intenso debate en TikTok: “Ven, por eso le dije a mi prometido cómo quería que fuera mi propuesta. En privado, en público o frente a la familia. Estas son preguntas importantes que hacer”, “probablemente, ella quería algo romántico y dulce y él lo hizo borracho en una fiesta”, “estoy seguro de que ella solo dijo ‘sí’ para no avergonzarlo... fue doloroso de ver, me siento mal por él”, “siento que esto fue más para él que para ella”, “si alguien me hiciera eso, me mudaría de país”.