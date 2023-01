El amor nos lleva a hacer cosas impensadas, tal como es el caso de una valiente mujer quien al ver que su novio no podía ni levantarse tras meterse la juerga de su vida, no tuvo mayor remedio que cargarlo para sacarlo de la fiesta y el impactante como hilarante momento se volvió todo un éxito en TikTok donde rápidamente se hizo viral, pues la muchacha se ganó el respeto de toda la audiencia.

Marcos (@marcos10gf) se encargó de compartir el clip donde vemos a una mujer con polo manga corta, jean pitillo y balerinas, quien arrastra a su pareja que porta una polera con capucha que el cubre todo el rostro.

La mujer utiliza uno de sus brazos para arrastrar al sujeto, quien a las justas puede siquiera moverse, pero llegó un momento en que se dio cuenta que de esa forma no llegaría a ningún lugar, al menos no de forma rápida, por lo que, en un arrebato de fuerza, literal, pone el muchacho en su espalda.

Mira aquí el video viral

Heroína del amor

Emplea sus brazos para sostenerlo desde las piernas, técnica que dio positivos resultados pues comenzó a andar de forma más rápida. Su rostro inexpresivo no dejó entrever su incomodidad por el bochornoso momento, tampoco el dolor que le producía el peso del hombre.

Todo esto sucedió mientras un montón de desconocidos miraban impactados, otros no podían contener la risa, como una pareja detrás de estos, quienes lanzan carcajadas, a la vez que están con el celular en la mano para inmortalizar el momento.

“Así es cuando se ama a alguien”

“Y ¿darías la vida por tu pareja?”, reza la descripción insertada en el video que tiene más de 3.1 millones de vistas, hilarante momento que también acumula miles de comentarios que no paran de reír, pero se rinden en halagos para ella.

“Esas mujeres valen muchísimo y hay pocas y es un verdadero amor. Bendiciones”, “soy así y me dejaron por otra, pero no importa, no voy a cambiar para que se acuerden de mi”, “solo un amor correspondido lo haría”, “así es cuando alguien realmente te ama”, “bendiciones para esa señorita, ella sí vale la pena, es un amor inmenso para su galán”, “mi respeto a la chica, qué amor hay ahí”, “daría la vida por una mujer así... ya no hay”, “eso es amor y serle fiel a la persona que ama igual”, “hice eso con mi esposo”.