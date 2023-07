Las hermanas Zazzarino están devastadas con la muerte de Winston, su perrito de 14 meses quien perdió la vida una semana después de asistir a un campo de entrenamiento, por lo que las mujeres oriundas de Sidney (Australia), han dejado el dolor de lado para ir en busca de la verdad sobre lo que sucedió con su lomito.

Christina y Celine aseguran que su mascota era saludable, pero durante un tiempo se puso problemático, por lo que decidieron que lo mejor para él sería recibir entrenamiento profesional, así que encontraron un campo que tenía buenas referencias, pero antes de irse por dos semanas la llevaron al veterinario quien confirmó que estaba completamente sano.

El pago que hicieron por su estadía fue de 1.515 dólares. Todo iba bien, pero el cuarto día recibieron una llamada alarmante: “la señora dijo que no había comido durante cuatro días... preguntaba qué le gusta comer y dijo que iba a ir de compras para darle esa comida”, dijo a Current Affair.

Mira aquí el video viral

La falsa calma

Pese a estar preocupadas, creyeron que los profesionales sabrían controlar la situación, pero una semana después de la llamada no recibieron ningún tipo de comunicación, por lo que Celine envió un mensaje de texto al entrenador personal exigiendo noticias: “lo está haciendo muy bien. Ama su tiempo aquí. Todavía es un poco quisquilloso con la comida, pero ahora lo hace mejor”.

Pero, horas después las hermanas recibieron una llamada donde le informaron que Winston empeoró y que lo llevarían al veterinario: “me habían dicho que solo estaba deshidratado y con dolor de estómago, por lo que le habían dado medicamentos e hidrólitos”.

Las hermanas quisieron recogerlo, pero le dijeron que el lomito estaba bien, hasta le enviaron una foto del animalito. Esta recuperación fue fugaz, pues al día siguiente empeoró.

El adiós a Winston

Lo peor de todo fue que Winston murió lejos de sus humanas, tan solo les quedó despedirse en el veterinario, pero notaron algo que las indignó: había perdido mucho peso. El doctor Rob Zammit deslizó que los entrenadores debieron atenderla antes que la situación fuera inmanejable.

“Un entrenador debe evaluar si el perro está sano o no. Si un perro no come, pierde peso, llamas a los dueños de inmediato y dices: ‘vuelve, agarra a tu perro, esto no está funcionando’”, dijo el veterinario.

Tras la partida de Winston, las hermanas Zazzarinos recurrieron a las redes sociales para buscar respuesta y cuando la publicación se hizo viral, los dueños del campo de entrenamiento ofrecieron devolver el dinero, pero también pagar la atención veterinaria del lomito.

¿Qué harán tras la muerte de Winston?

El entrenador principal habló a Current Affair negando cualquier negligencia, además de asegurar que cuando el perro de las hermanas les fue entregado ya presentaba bajo peso.

Tras todo lo vivido con las extrañas circunstancias que rodean la muerte de Winston, las hermanas están a la espera de los resultados de la autopsia y conocer qué es lo que sucedió y, en base a ello, determinar que acciones seguirán.

