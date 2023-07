Amit Ghose vive en Birmingham, Reino Unido, y se volvió viral por mostrar su hiper realista ojo prostético a toda su audiencia en TikTok, pero, no solo eso, pues también abrió su corazón a todos para contar su historia de superación, de cómo se impuso al miedo al mostrarse tal cual es, de aceptarse y amarse sin remordimientos.

Cuando tenía dos años, al hombre de ahora 33, fue diagnosticado con una rara condición genética llamada ‘neurofibromatosis tipo 1′ (NF1), lo que produjo tumores en el lado izquierdo de su rostro, además de en uno de sus ojos el cual avanzó hasta que tuvieron que extirparlo a cuando tuvo 11.

A NeedToKnow.con.uk, el sujeto que trabaja en un bufete de abogados contó: “en el pasado, estaba muy triste por mi condición, a veces me sentía extremadamente vacío y deprimido... estaba celoso de los demás, miraba sus caras simétrica y ‘normales’ y me sentía como si fuera feo”.

Mira aquí el video viral

TikTok, su terapia

Entonces, encontró en TikTok la plataforma para hacer catarsis sobre su vida compartiendo su experiencia con la desfiguración facial, congregando a un importante número de seguidores, los cuales hoy se cuentan por millones.

Su confianza aumentó a tal punto, que a inicios de junio decidió mostrar cómo se quita y coloca su ojo prostético, revelando que hay imanes que se utilizan para mantenerlo unido a la piel.

“Algunas personas dirán: ‘oh, Dios mío ¿Qué le pasó a tu cara?’ Los niños suelen asustarse y lloran. Los adultos, jóvenes y adolescentes se burlan diciendo: ‘¿te atropelló un tren?’... a veces me lo quito en casa y suena el timbre, voy a abrir y me olvido de que no tengo puesto el ojo”.

Y menciona algunas situaciones particulares: “si es un cartero o si es alguien que hace una entrega, por lo general se estremecen. Les digo: ‘lo siento mucho’, y aunque celebro mi condición, entiendo cómo esto puede ser un poco estremecedor para las personas”.

Piyali, el amor de su vida

Y, pese a lo que muchos pensarían, lo cierto es que Amit encontró el amor en Piyali a quien conoció en mayo de 2021 y hoy es su esposa: “me preocupaba que la gente me juzgara por mi apariencia en lugar de juzgarme como persona. Pero, desde el momento en que saludé a Piyali y me presenté, hicimos clic”, reveló a SWNS.

Hoy, habiendo superado sus temores, quiere inspirar a las personas: “quiero educar a las personas sobre los desafíos y, eventualmente, normalizar las diferencias visibles... no puedo cambiar mi aspecto, pero puedo cambiar mi forma de pensar”, sentenció.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.