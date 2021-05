David Jones es un popular youtuber de Nueva Zelanda y que es noticia en todas la redes sociales tras difundirse el desinteresado acto de caridad que realizó a favor de un hospital infantil en Auckland. El influencer utilizó su talento para crear un modelo de Lamborghini de cartón y subastarlo, consiguiendo así miles de dólares por su creación.

Tras difundirse las primeras fotografías de su vehículo deportivo de cartón, Jones afirmó estar asombrado por la respuesta de la gente. Y es que él decidió ponerlo en subasta y logró recaudar en total 10,420 dólares, los mismos que fueron destinados para ayudar a mejorar el Starship Children’s Hospital.

La idea de colaborar con el centro de salud fue porque David Jones pasó un tiempo en el hospital cuando recibió tratamiento contra el cáncer. “Eran las personas más geniales y realmente me cuidaron, así que cuando decidió lo que iba a hacer no se me pasó por la cabeza ninguna otra organización benéfica”.

“Desde que manejé un Lambo en Los Ángeles, el auto se ha quedado atascado en mi mente”, contó Jones en uno de su videos virales. Fue así como le dio vida a ‘Cardborghini’, un vehículo similar a un Lamborghini pero hecho de cartón. Gracias a su ingenio el automóvil fue subastado en la página Trade Me.

David Jones asegura que el ‘Cardborghini’ solo es conducido “usando el poder de la imaginación”. “Originalmente iba a tener el motor de mi monopatín eléctrico para alimentar el auto, pero resulta que no es lo suficientemente fuerte como para mover algo tan grande. Así que opté por la segunda mejor opción, el poder de Fred Flintstone. Con eso me refiero simplemente a caminar con los pies hacia adentro”.