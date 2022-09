Desde que se lanzó la venta del Álbum Panini Qatar 2022, niños y grandes se han volcado a los quioscos para conseguir figuritas. En Argentina, una abuela de 75 años no reparó en gastar el dinero de su jubilación en las anheladas láminas para llenar el ejemplar junto a sus nietos. Conoce los detalles de esta historia que conmueve a los usuarios de las redes sociales.

Ana del Rosario Mulet se ha convertido en la abuela más famosa del barrio Trapiche de Godoy Cruz, en Mendoza, por su máxima pasión: coleccionar álbumes y figuritas del Mundial Qatar 2022 de Panini,

Desde que era niña, la mujer de 75 años mostró interés por el fútbol, en gran parte porque uno de sus hermanos jugó profesionalmente en dos equipos de su país: Talleres de Córdoba y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Cuando llegó a la tercera edad, empezó a coleccionar álbumes y hoy tiene más de 20 ejemplares completados con figuritas, según reveló en una entrevista con Los Andes. La mayoría son de Copas del Mundo, pero también tiene de otras competiciones como la Copa América y la UEFA Champions League.

Ana del Rosario Mulet tiene más de veinte álbumes completos con figuritas. (Foto: Los Andes/Ana del Rosario Mulet)

El álbum de Qatar 2022 no ha sido la excepción. En medio de la escasez de figuritas que hay en Argentina, donde se ha convertido en tema de estado, ha conseguido llenar dos de los ejemplares. Su consigna, sin embargo, es completar seis en total para que seis de sus quince nietos lo tengan de recuerdo.

“Muchos de mis nietos ya crecieron, por lo que ahora quiero completar 6 para los más chicos”, precisó la mujer para el medio argentino.

Para comprar los álbumes y las figuritas, la septuagenaria no tuvo reparos en recurrir al dinero de su jubilación.

“No me interesa cuánto cuesta llenarlo, cuánto sale cada paquete de figuritas. Yo soy jubilada y pensionada, y no es mucha la pensión que cobro. Pero moneda que voy teniendo, no la llevo al banco, compro un paquete de figuritas para abrir con mis nietos, o un chocolate para regalarles y compartir con ellos. La vida es el hoy”, declaró.

“Disfruto compartir este momento con mis nietos”

Hace cuatro años, antes de jugarse el Mundial de Rusia 2018, la abuela se propuso llenar entre dos a catorce álbumes para sus quince nietos, algo que asombrosamente realizó.

Más allá de ver los álbumes completos, Ana del Rosario valora el hecho de abrir las figuritas con sus nietos.

“Con las figuritas, los chicos van sabiendo dónde queda cada país, y se aprende historia también. Consciente o inconscientemente, van adquiriendo ese conocimiento, los nombres de los lugares, dónde quedan. Es una manera de leer un libro, pero en forma de álbum. Y su mente se va nutriendo, se va sembrando como una plantita. Y se disfruta”, refirió.

