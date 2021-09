El caso de Gordon Layton ha dado un giro inesperado. El bisabuelo de 88 años que estaba en riesgo de perder su casa después de transferir 71,400 dólares a la persona equivocada respira ahora más aliviado luego que varios internautas lo ayudaran recaudando dinero a través de un sitio web de crowdfunding y el banco acordara reembolsarle la mayor parte del efectivo perdido.

Layton, de Queensland, Australia, transfirió los más de 70,000 dólares desde su cuenta en el banco ING a una cuenta de la entidad ANZ el pasado 14 de junio, pero cometió un error que a cualquiera le hubiera pasado. Al hacer el envío de dinero no se percató de que había guardado la cuenta de destino con un nombre incorrecto y envió el dinero por error a otra persona, que luego se negó a devolverlo.

Él y su hija Jacqui Morrison-White se dieron cuenta del error tres horas después de realizada la transferencia, pero ya era muy tarde. El destinatario equivocado no lo pensó dos veces y retiró el dinero el mismo día, por lo que ambos bancos le dijeron a Layton que no podían hacer nada. El grave error estaba consumado.

Gordon Layton se equivocó al hacer una transferencia de 71.400 dólares. (Foto: YouTube | A Current Affair)

“Obviamente no estaba contento, de hecho, estaba realmente enojado porque este tipo hubiera aprovechado la oportunidad para decir ‘bueno, no lo voy a devolver, maldita sea’”, dijo hace unas semanas el jubilado a A Current Affair. Ahora, el hombre que presuntamente se quedó con los 71.400 dólares ha sido acusado de robo por la policía y deberá comparecer ante la Justicia australiana.

Para empeorar la situación, la empresa que hizo las reformas en el terreno de Layton amenazaba con emprender acciones legales para que le paguen los 71.400 dólares que se les debe, algo a lo que el hombre de 88 años dice que están en todo su derecho de hacerlo.

“Este es el dinero de un jubilado de 88 años, lo que significa que si no lo recuperamos mi padre tiene que vender su casa para poder pagar la deuda. ¿Cómo es eso justo?”, indicó Morrison-White. “ANZ intentó recuperar el dinero, pero los fondos ya se habían retirado ese día y tuvieron que pedir permiso al destinatario involuntario para recuperar el dinero. Por supuesto, dijo que no”.

Final feliz para Layton

La familia de Layton empezó a buscar soluciones al error y reunió lo que pudo para saldar la deuda y recuperar el dinero. Iniciaron una petición en línea que generó suficiente apoyo para poder recaudar los fondos. “Esa es una cosa menos de la que debe preocuparse papá”, dijo Morrison-White.

Pero también siguieron su reclamos con los bancos involucrados. Morrison-White dijo que la entidad ANZ se ha puesto en contacto con ellos y les indicó que sentían que algunos de sus procesos internos podrían haberse manejado mejor en este caso y acordaron reembolsarle parte del dinero.

“No todo, pero una gran cantidad de esos $ 71,400 está regresando, y no podemos agradecerles lo suficiente. Me complació y me sorprendió porque no es frecuente que los bancos sean tan generosos“, dijo Layton. También agregó que quería dar las gracias a todos los que se han unido para ayudarlo “física, moral o financieramente” durante las últimas semanas.

Por otro lado, el destinatario de los 71,400 dólares fue el hombre que Layton contrató para refaccionar su nueva casa: Ron Stakenburg. Según Daily Mail, ha sido acusado de robar propiedad de valor superior a 5,000 dólares y compareció brevemente en el Tribunal de Magistrados de la localidad de Bundaberg. Su caso fue aplazado y está programado para comparecer nuevamente el 18 de octubre.

Ron Stakenburg ha sido acusado de robar una propiedad de valor superior a $5,000. (Foto: Nine)

