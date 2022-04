Por medio de las redes sociales, se dio a conocer el caso de un sujeto que llegó a una comisaría de Pelambang, en Indonesia, para hacer una denuncia inesperada. El sujeto aseguró haber comprado marihuana, pero recibió hojas de apio y pasto en su lugar.

El hecho, ocurrido el pasado 28 de marzo al sur de la isla de Sumatra, se viralizó luego de que en Instagram se difundieran unas imágenes en donde se puede apreciar a la policía riéndose, luego de que el denunciante explicara lo sucedido, señaló el medio Vice.

En el video, uno de los agentes le pide al sujeto que muestre el contenido del paquete que había traído a la comisaría. El contenido de este reveló algunas hojas de apio y pasto común.

“Lo compré por 50 mil rupias (656 dólares estadounidenses)”, afirmó el sujeto estafado, “pero solo eran hojas ordinarias”.

Posteriormente, uno de los oficiales le informó al hombre que, en Indonesia, la marihuana está catalogada como droga ilícita, por lo que corría el riesgo de ser procesado por posesión; sin embargo, debido a que se trataba de una “estafa” y no de la sustancia en cuestión, fue dejado en libertad.

Según el medio citado, esta no es la primera vez que ocurren este tipo de engaños. En 2016, se arrestó a un sujeto por sospecha de tráfico de drogas, confiscándole dos paquetes de hojas secas; no obstante, luego de realizar exámenes de laboratorio de narcotráfico, se descubrió que en realidad no eran ningún tipo de droga.

“Las hojas secas no eran marihuana. Era falso”, dijo Dani Yus Daniel, el entonces jefe de la agencia de narcóticos de Sukabumi.

A principios de este año, se registró uno de los fraudes de droga más grandes de la historia del país. Varios oficiales de inteligencia detuvieron a dos hombres acusados de vender metanfetamina en Medan, solo para descubrir que la “droga” incautada era sal de mesa. Igualmente quedaron detenidos.

Llamó al 911 para pedir que verificaran la droga que había comprado y fue arrestado en el acto

A finales de marzo, ocurrió un caso similar. Un hombre de Florida, Estados Unidos, llamó a las autoridades para que analizaran la metanfetamina que acababa de comprar. Según informaron los medios locales, Thomas Eugene Colucci creía que lo que le habían vendido era sal de baño y no drogas.

Durante la conversación, Colucci, de 40 años, aseguró ser un consumidor de drogas experimentado que ha usado metanfetamina en el pasado, por lo que sabía cuál debería ser su sabor. Al no producir la sensación esperada, decidió ponerse en contacto con la policía.

Tras la llegada de los agentes a su domicilio, el sujeto sacó dos bolsas pequeñas, cada una con una sustancia blanca similar a un cristal, y se las entregó a uno de los oficiales.

Fue entonces que el hombre pidió que analizaran el contenido porque no quería que otras personas compraran metanfetamina “falsa” de la persona que se la vendió. Incluso pidió que los policías pusieran a esa persona “en problemas”, por supuestamente vender drogas peligrosas; no obstante, no reveló el nombre del vendedor.

Según lo solicitado, uno de los oficiales realizó una prueba de campo con una muestra de la sustancia de cada una de las bolsas, y ambas dieron positivo en metanfetamina.

Tras ello, Colucci fue arrestado. En medio del procedimiento, el hombre se quejó de que le dolía el pecho, por lo que fue trasladado a un centro de salud donde recibió atención médica de emergencia.