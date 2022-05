Un grupo de personas dio recientemente una lección al mundo por su heroicidad: se unieron para rescatar a una mujer que había perdido el conocimiento en una concurrida carretera de Estados Unidos. Las imágenes del rescate se hicieron virales en las redes sociales y los usuarios destacaron el buen corazón de los conductores. Hoy, ya recuperada, la sexagenaria y los buenos samaritanos protagonizaron un emotivo encuentro. Cono los detalles de la historia.

Laurie Rabyor no solo tuvo el mejor Día de la Madre, sino que recibió un gesto inigualable de personas que, a pesar de no conocerse, se unió en un solo propósito: salvarle la vida.

El pasado 5 de mayo, la mujer de 63 años se dirigía a su casa en auto, tras haber salido de su trabajo, en Shading Source. Sin embargo, cuando llegó a la intersección de Boynton Beach, en Florida, perdió la conciencia inesperadamente.

Su vehículo, según captaron las cámaras de seguridad, siguió circulando de forma temeraria, muy cerca de decenas de otras unidades. La hispana Jannette Rivera, quien trabaja con Laurie desde hace tres años, se percató de lo sucedido tras la alerta de una conductora, según narró a Univisión.

“Cuando la voy viendo que se va de un lado derecho a un lado izquierdo, y que otros carros la iban a pegar, estacioné el carro donde estaba una amiga y me fui corriendo. No pensé en mí”, dijo la mujer, que ha sido calificado en las redes sociales como la principal heroína del rescate.

En el video publicado por el Departamento de Policía de Boynton Beach (Boynton Beach Police Department) se aprecia a Jannette tratando de alcanzar el auto de su compañera. Apenas logra su propósito, golpea la ventana del vehículo para alertar a Laurie del peligro, pero no obtiene respuesta. Es en ese momento que hace señas desesperadas para que otros conductores la ayuden.

Los otros héroes

Sin pensarlo dos veces, un grupo de conductores salió de sus vehículos y ayudó a la hispana a detener el auto de Laurie. Luego, gracias a una mancuerna otorgada por uno de los rescatistas, se logró abrir la ventana del auto de la sexagenaria y reanimarla.

El vehículo de Laurie, cabe indicar, fue llevado por el grupo de personas a una de conveniencia cercana para que la mujer sea atendida sin peligro.

Hasta antes del 13 de abril se desconocía sus nombres, pero hoy el Departamento de Policía de Boynton dio a conocer las identidades: Juan Chavez, Jr., Michael Edelstein, David Formica, DaVida Peele, Marko Bartolone and Muriel Vaughns.

Juan Chávez es sargento del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos y se distingue en el video por correr hacia el otro carril para ayudar a Jannette, según WPBF.

DaVida Peele, otro de los buenos samaritanos, es un miembro del Servicio Postal de los Estados Unidos que entregó la mancuerna de su auto para que con ella puedan abrir la ventana de la sexagenaria.

En el grupo también se destaca la enfermera Robin Fox, quien dio los primeros auxilios a la mujer hasta la llegada de los bomberos.

Agradecida por siempre

Todas estas personas fueron condecoradas hoy por el Departamento de Policía de Boynton en una emotiva ceremonia. Además. Laurie Rabyor pudo encontrarse con sus héroes, las personas de “diferentes nacionalidades y religiones” que se unieron para ayudar a la “viejecita”, según dijo.

“Me gustaría ser millonaria. Les compraría a todos un bote o una casa. No sé cómo darles las gracias. No tengo palabras. No sé qué decirles, excepto ‘gracias’. Y les doy un abrazo como si les hubiera abrazado toda la semana”, acotó a los medios.

Lo último que recordó aquel día Laurie Rabyor, según reproduce WPBF, fue que no se sentía bien en el trabajo y que, cuando recobró la conciencia, se encontraba en un hospital.