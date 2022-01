La noche del jueves 13 de enero fue de terror para Aydee, una mujer de nacionalidad colombiana que paseaba con su perro en una zona residencial de la localidad de DeBary, en Florida. Ella fue sorprendida en el patio trasero de su casa por una osa negra que la atacó e hirió. Con el pasar de los días relató lo que vivió en medio de la polémica por el sacrificio del animal, del que se supo estaba junto a sus crías y pudo haber reaccionado a lo que sintió una señal de peligro. Esta es la historia que generó todo tipo de reacciones en Estados Unidos y se volvió viral .

La afectada sufrió lesiones leves, con rasguños en la cara, manos y espalda y pudo llamar al 911 para que la ayudarán. Un testigo del hecho también reportó lo sucedido a la Policía del condado de Volusia. En su llamada señaló que “el oso no tenía miedo a los humanos”.

El testimonio de la mujer atacada por osa negra

“Esto es lo peor que me ha pasado en la vida. Como que tú sientes que te vas a morir. Cuando me volteo ya yo la tengo encima. Ahí es donde me da el primer, lo tengo desde acá arriba hasta acá”, narró Aydee sobre el arañazo que sufrió y que le marcó desde la cabeza hasta el pómulo izquierdo.

En conversación con ‘Noticias Telemundo’, difundida en Instagram este 20 de enero, la mujer agregó que su mascota “se puso, no sé, histérica. Yo la suelto y salgo corriendo”.

El ataque que creyó la mataría

En la entrevista, la colombiana que vive en Florida dio más detalles de lo sucedido al promediar las nueve de la noche en el patio trasero de su casa. “Yo siento es que me agarra por la espalda, voy cara frente al piso”.

Ella pudo ser auxiliada por un vecino que pasaba por el lugar que logró ahuyentar a la osa negra y llamar a las autoridades. El hombre también grabó con su celular las primeras imágenes que se tienen registradas del estado de la mujer tras el incidente.

“Él grita, grita, grita y después tengo entendido que ella (la osa) salió corriendo detrás del vecino. Ahí es donde yo me puedo escapar”, agregó la afectada que afirmó “sientes que te vas a morir” al vivir una situación así.

Por qué sacrificaron al animal

Agentes especiales para el control de la vida silvestre mataron a la osa negra, según detalló ‘Los Angeles Times’ . Funcionarios de la Comisión para la Conservación de la Flora y la Vida Salvaje (FWC) de Florida y policías del condado citado “encontraron una osa adulta con sus crías en un árbol cercano” al lugar de los hechos.

El personal de la FWC disparó un dardo tranquilizante al animal y luego lo sacrificaron. Las crías fueron dejadas en libertad, tal como informa el canal de televisión WKMG.

Esto generó gran controversia no solo en la población de DeBary, en Florida, sino también en redes sociales donde algunos no estuvieron de acuerdo con que mataran al animal que se presume sintió que sus crías corrían peligro.

En la cuenta de Instagram de ‘Noticias Telemundo’ en los comentarios los usuarios indicaron que “la podían haber regresado a su hábitat”, “No tenían que sacrificarla”, “Pecado esa osa no tuvo culpa estaba defendiendo sus crías”, “Una situacion muy aterradora y gracias al de arriba por que no pasó nada grave, pero no hubo necesidad alguna de sacrificar a la osa”.

¿Qué hacer ante el ataque de un oso?

Tras este caso, Jaime Sajecki, líder del Proyecto Oso Negro, en el Departamento de caza y pesca de Virginia, señaló que, ante la amenaza, no se debe correr pues se puede desencadenar una respuesta de persecución. Lo mejor es mantener la calma, retroceder lentamente y mostrar dominio con ruidos fuertes y movimientos como aplausos. Además llamar al 911 apenas se pueda.