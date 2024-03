Cada vez que querernos darnos el lujo de comprar comida rápida para toda su familia, es necesario que desembolsemos una cantidad importante de dinero para varios platillos. Sin embargo, una madre de Texas, Estados Unidos, encontró un truco para alimentar hasta cinco miembros con solo 12 dólares en McDonald’s. Su particular método lo compartió en su cuenta de TikTok y el video se volvió viral rápidamente.

En los últimos años los precios de platillos que ofrecen reconocidas cadenas suelen estar por las nubes. Sin embargo, algunas personas tienen la habilidad para encontrar las mejores ofertas o comparten sus trucos.

Una de ellas es Kapewa-Latu, una madre de Texas que alimentó a los cinco integrantes de su familia en McDonald’s con solo 12 dólares. La estadounidense compró un “dinner box” o “caja de cena” en un local de su ciudad que no suele estar en la carta. Su familia estuvo más que satisfecha.

¿Qué contiene la ‘caja de cena’ de McDonald’s?

La joven madre se grabó cuando acudió al local de McDonald’s de Texas y mostró lo que contenía el producto.

“Aquí hay dos hamburguesas con queso, cuatro (paquetes) papas fritas pequeñas, nuggets de pollo de 10 piezas y dos Big Macs: 12 dólares. Eso es bastante bueno”, dijo al inicio del clip.

“Entonces, si no lo sabías, como nosotros no lo sabíamos, con 12 dólares podrás conseguir una caja de cena. No está en el menú, así que probablemente tendrás que preguntar”, agregó.

La publicación de la mujer se volvió viral en TikTok y sobrepasó los 12 millones de visualizaciones. Si bien la “caja de cena” cuesta 12 dólares en Texas, en otros estados el precio varía, según reveló la cadena de noticias a GMA.

