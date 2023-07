Se hizo justicia. Un jurado de Florida, Estados Unidos, otorgó este miércoles a una niña de 8 años 800,000 dólares en daños y perjuicios después de que la menor sufriera quemaduras de segundo grado por un nugget de pollo de un reconocido restaurante de comida rápida hace cuatro años.

En mayo, un jurado separado encontró a Mc Donald´s y al propietario de la franquicia culpables por el nugget caliente que quemó la pierna de la pequeña Olivia Caraballo, entonces de 4 años, después de que abrió un ‘Cajita feliz’ en el auto.

GANÓ LA DEMANDA

Tras cerca de dos horas de deliberación el último miércoles, el jurado de Broward Country decidió el monto en dólares, que es bastante menor que los $15 millones que la familia de la niña había pedido en su demanda, según informó el medio local NBC6 South Florida.

Los padres de Olivia, Philana Holmes y Humberto Caraballo Estévez, demandaron a McDonald’s y la franquicia de Florida Upchurch Foods, Inc. alegando que el restaurante Tamarac les sirvió nuggets “irrazonablemente y peligrosamente calientes” a 200 grados.

Holmes había pedido un ‘Cajita feliz’ de McNuggets de pollo de seis piezas en el autoservicio y le entregó la caja a Olivia en el asiento trasero.

La niña dejó caer una de los nuggets al rojo vivo en su regazo y quedó atrapada entre el asiento del automóvil y la pierna durante aproximadamente dos minutos, dejando su muslo “desfigurado y con cicatrices” por las quemaduras, según la demanda presentada en agosto de 2019.

Los padres de la niña dijeron que la cadena de comida rápida y el propietario de la franquicia no advirtieron a los clientes sobre los peligros de la comida caliente, no capacitaron adecuadamente a los empleados y cocinaron la comida en un grado superior al necesario.

Los abogados de McDonald’s argumentaron que el nugget no habría estado a más de 160 grados, la temperatura a la que se cocinan los McNuggets para evitar el envenenamiento por salmonella, y no estaba destinada a ser presionada contra la carne humana durante más de dos minutos.

En mayo, los jurados encontraron a Upchurch Foods Inc. responsable por negligencia y por no advertir a los clientes sobre los riesgos asociados con la comida caliente y a McDonald’s por no proporcionar instrucciones sobre el manejo seguro de sus alimentos. Sin embargo, no encontraron que las acciones de McDonald’s fueran negligentes por el incidente de la quemadura.

El miércoles, Holmes dijo a los periodistas que estaba contenta con la decisión del jurado, a pesar de la menor cantidad de daños. “De hecho, estoy feliz de que escucharon la voz de Olivia y el jurado pudo decidir un juicio justo, estoy feliz con eso”, dijo Holmes, según NBC6 South Florida.

CASO VIRAL

El caso recuerda la infame demanda de café caliente de la década de 1990 contra el mismo restaurante de comida rápida.

En ese caso, un jurado de Nuevo México otorgó a Stella Liebeck, de 81 años, la friolera de $ 2.7 millones en daños punitivos después de que un café hirviendo de McDonald’s se vació en su regazo y le provocó quemaduras de tercer grado en las piernas, la ingle y las nalgas.

La mujer pasó más de una semana en el hospital.

