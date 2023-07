Cada año, miles de personas intentan obtener la visa para los Estados Unidos, documento necesario para ingresar a la nación norteamericana de manera legal. Los motivos de viaje pueden ser muy variados: mientras que algunos desean emigrar en búsqueda de mejores oportunidades o por motivos académicos, otros desean llegar al país de manera temporal buscando conocer la cultura local.

Lo cierto es que quienes desean conseguir la visa de ingreso a los EEUU, deben tener su documentación al día y prepararse con anticipación para la entrevista llevada a cabo por las autoridades migratorias, ya que de ello dependerá el obtener o no el documento en cuestión.

Precisamente, un usuario latino se ha vuelto viral tras dar a conocer todas las preguntas que le hicieron durante su examen. Según el testimonio del argentino @viendoquepinta, es importante tener en cuenta que cada entrevista es diferente. Asimismo, mencionó un importante detalle que debe ser tomado en cuenta a la hora de ser entrevistado.

“A nosotros nos hicieron siete preguntas”, mencionó el tiktoker, quien se presentó en la embajada en compañía de su esposa. Tras ello, compartió las siete cosas que debieron responder.

¿Cuál es el motivo del viaje? ¿Dónde les gustaría ir? ¿Qué relación tienen entre ustedes? ¿De qué trabajan y desde hace cuánto tiempo? ¿Son propietarios de alguna vivienda? La sexta pregunta aludió a si habían hecho algún viaje a Europa y, de ser así, cuánto duró y qué lugares conocieron. Finalmente, el funcionario les preguntó si tenían algún familiar y/o conocido viviendo en Estados Unidos.

Para el usuario, hay una recomendación importante que deben seguir quienes buscan conseguir la visa: ser sincero. Si bien aclaró que la experiencia de cada solicitante es única y las preguntas pueden llegar a ser diferentes en cada caso, decir la verdad puede ser determinante durante el examen.

“Es importante no mentir y no ponerse nerviosos y que sus respuestas coincidan con los datos que pusieron al rellenar el formulario de solicitud de visa”, agregó.

El relato del argentino superó en poco tiempo las 100 mil reproducciones y, como suele suceder, generó toda clase de reacciones.

“A mí ninguna, solo vio los 30 sellos que tenía y me la aprobó”; “No me preguntaron nada, solo el motivo del viaje”; “Solo hay que decir la verdad y no contestar lo que no te preguntaron”; “A mí me preguntaron a qué lugar de EE.UU. iría, con quién, cuál es mi trabajo, cuánto gano y si tengo conocidos allá”, escribieron las personas.

¿Cómo viajar a Estados Unidos desde Perú?

Para viajar a Estados Unidos desde Perú necesitas la documentación necesaria que te permitirá ingresar a la nación norteamericana. Estos son: pasaporte vigente y VISA americana vigente, señala el portal Assist Card.

Conoce a continuación el paso a paso para obtener una VISA americana: