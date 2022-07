Sin duda, la boda es una fecha importante para toda la familia, por lo que las parejas suelen compartir este día tan especial con sus seres más cercanos. Sin embargo, unos padres, que esperaban festejar el casamiento de su hijo, recibieron una noticia que encendió la polémica en las redes sociales.

A través de Reddit, el mortificado padre relató que él y su esposa tenían una buena relación con su futura nuera; pero, la situación cambió. Antes del esperado casamiento, los novios realizaron una “pequeña barbacoa” en su vivienda e invitaron a las dos familias.

Drástica medida

De pronto, la madre y hermana del joven salieron “muy molestas” de la reunión. Una vez que regresaron a su hogar, el sorprendido señor comenzó a preguntar y ellas le dijeron “que nuestro hijo y su prometida junto con su familia no nos quieren en la boda”, informó The Mirror.

Los novios decidieron al último minuto no invitar a una familia para evitar desagradables momentos. (Imagen referencial: Pixabay)

“De acuerdo con lo que me dijeron, ‘no somos su tipo de gente’. Estaba furioso, llamé a mi hijo y le pregunté de qué se trataba esto. Me dice que su familia siente que no somos buenos”, explicó el internauta en cuestión.

Reacción de los padres

Frente a esta decisión, el papá y la mamá del novio acordaron vender la propiedad donde actualmente vive su hijo sin pagar alquilar. Según revelaron, ellos compraron una segunda casa para que él la utilizara durante la universidad. Pasaron algunos años y la prometida se mudó a la vivienda.

“Dejé pasar una semana para calmarme y conduje de regreso a la casa de PA, los nuevos futuros suegros están en la casa junto con el prometido. Parece que todos se mudaron a la casa. Me preguntan por qué estoy allí, les digo que como no estamos invitados a la boda, vendría a hablar con mi hijo. Me dicen que me vaya de su casa. Lo perdí y les dije que tenían 30 días para salir”, recordó el indignado sujeto.

Recibe consejos

La publicación del furioso padre se viralizó y los usuarios se pusieron de su lado. “En general, parece tóxico y no hay ninguna razón por la que deba permitir que alguien excluya a su familia”, escribió una persona.

Mientras que otro cibernauta recomendó: “Con su hijo, les sugiero que tengan una conversación para ver por qué está dispuesto a dejarlos para formar una nueva familia. Quiero decir, parece que ustedes eran felices hasta que comenzó esta relación. No destruyan a su familia para uno encima del otro”.

