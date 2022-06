Una joven de México llegó se llegó, bastante emocionada, hasta el aeropuerto de Guadalajara para recibir a su novio, a quien conoció por medio de las redes sociales. Desafortunadamente, este no la reconoció y se pasó de frente. La curiosa escena, captada en video, fue compartida en la red social TikTok y se volvió viral rápidamente.

En el clip, que acumula más de 15 millones de vistas, se aprecia que la chica permanece atenta en el área de llegadas internacionales para conocer a su pareja, un hombre de origen francés; no obstante, llamó su atención que el sujeto se demorara en llegar.

“Cuando vas con globos al aeropuerto por tu amorcito virtual, pasa frente a ti y no te ve”, escribió la usuaria @iris.mochilove en el video. “Fede y yo somos dos mochileros que se conocieron siendo parte del staff del mejor grupo de viajes”.

Luego de varios minutos, una persona se acercó y la ayudó a encontrarse con su novio.

#amoradistancia #mochileros #iris #fede ♬ sonido original - Iris Cuevas @iris.mochilove Cuando Fede paso frente a mi, no me vio y yo con el cubrebocas no lo distinguía.. pero antes de que el llegara, yo le di mi teléfono a unas muchachas de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos, estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada aplaudían y grababan .. fue el momento perfecto ... así comienza nuestra historia de amor. 50 hrs de viaje que terminaron en un beso #love

“Estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada, aplaudían y grababan, Fue el momento perfecto... así comienza nuestra historia de amor. 50 horas de viaje que terminaron en un beso”, finalizó.

