Zaida Armenta quería que su graduación fuera especial y llena de anécdotas y por su puesto que lo fue, pero no de la manera en que se proyectó. Su madre llevó una gigantografía de ella para que su familia no pase desapercibida así no más y de paso su hija sepa dónde están ubicados. La pintoresca escena fue subida a TikTok y es tendencia en México.

“Es mi graduación, no se esperan lo que va a pasar”, escribió Zaida al inicio del video, donde todo parecía normal hasta que encontró a su familia sentada en el gimnasio del plantel 1 del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua.

Cuando el maestro de ceremonia mencionó sus nombres, su madre alzó la gigantografía que llevó de su cara para que sus demás compañeros, maestros e invitados en general, sepan cuál es la familia más “alegre” en la graduación.

“Le tengo que sacar provecho al momento más penoso y desagradable de mi vida”, escribió Zaida, quien no le quedó de otra que tomarse una foto con la gigantografía que llevó su familia al evento. Lo tomó con humor el curioso incidente.

Desde el martes 14 de junio, el clip 338 mil reproducciones y 63 mil ‘likes’. En otro de sus videos subidos a TikTok, la joven contó que su madre le sigue peinando a sus 18 años. El video ha tenido gran acogida en las redes sociales y tendencia en México.

¿Cómo se celebran las graduaciones en México?

La fiesta de graduación de la preparatoria y de la universidad son importantes en la cultura mexicana. Por lo general se alquila un salón y un grupo musical, hay cena y baile y al graduado lo acompaña su familia inmediata (padres, hermanos todos con sus respectivas parejas, si las tienen) y algún amigo/os cercano/os, de acuerdo a Web.Cortland.edu.

