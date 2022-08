Después de dos años sin poder asistir al Convento de Santa Rosa de Lima por la pandemia de la Covid-19, miles de fieles se hicieron presentes hasta el lugar en el marco del Día Central. La profesora Erika Bernal Gonzáles fue una de las más emocionadas, pues volvió a caracterizarse como la santa limeña para enseñar a sus alumnos acerca de su historia.

El primero de agosto de este año, Erika Bernal Gonzáles acudió al Santuario de Santa Rosa de Lima, en la avenida Tacna, para dejar una carta en el pozo de los deseos. En la misiva, le pedía permiso, como en años anteriores, para caracterizarse como ella en esta fecha especial.

“Le pedí que me deje hacer su papel. Siempre voy al Santuario para pedirle permiso”, contó a Mag.

Érika Bernal es profesora de Educación Básica Especial en un colegio de Huaral, en Lima, y durante el mes de agosto, suele caracterizarse como Santa Rosa de Lima para enseñarles a sus alumnos parte de su historia.

“Me represento como ella para que sea más motivantes a mis alumnos y conozcan un poco de la historia. Escenifico y, en palabras breves, les cuento alguna historia. Es algo más vivencial”, refirió la docente de 34 años

Empezó vendiendo vinchas y lapiceros

Después de concluir la carrera de Educación, Érika Bernal empezó a ejercer la docencia. Sin embargo, debido a problemas económicos, tuvo que buscar otro ingreso y en el año 2017 emprendió un pequeño negocio de vinchas y lapiceros en los exteriores del Convento de Santa Rosa de Lima.

Las ventas le sonrieron a la joven docente y, al año siguiente, se propuso vender bolsos de Santa Rosa de Lima, pero esta vez caracterizada como ella. Decenas de personas se acercan desde entonces a la profesora Érika para tomarse fotos e, incluso, contarle los deseos que le cumplió la patrona de Lima, del Perú, del Nuevo Mundo y las Filipinas.

Además de ser docente, Érika Bernal vende bolsas y manualidades alusivas a Santa Rosa de Lima. (Foto: Mag).

“Es mi quinto año caracterizada como ella, dos años paré por pandemia. Cuando veo a los niños, te señalan te dicen: ‘hay está Santa Rosa’. Te abrazan, te dan la mano, te cuenta una historia pequeña, que se le cumplió su deseo”, explica Érika.

“Así no te compren nada, la gente va hacia uno y eso es lo que a mí me da felicidad”, agrega.

“Santa Rosita me cumplió mis deseos”

Érika Bernal es natural de Huaral, pero alterna sus días entre la provincia y Cercado de Lima, donde vive. A lo largo de los años, la docente le pidió sus deseos a la santa católica, como miles de devotos, y se los cumplió.

“Con los años uno va pidiendo salud, los estudios, la carrera y se me ha cumplido todo”, confiesa.

Este martes asistió al Convento de Santa Rosa, desde que se inició la pandemia de la Covid-19, para vender algunas manualidades y compartir momentos con los devotos.

Devotos de Santa Rosa de Lima se acercan a Érika Bernal para pedirle fotos y contarles sus historias. (Foto: Mag).

“Hoy un señor muy mayor vino hacia mí y dijo: ‘esto es un milagro’. El año pasado yo he salido de una operación y hoy, apenas te he visto, me has extendido tu mano. Me causó emoción”, refirió la mujer.

