Un hombre de 23 años que vive en Alberta, Canadá, ha llamado fuertemente la atención en Internet luego que se diera a conocer su historia. Él se cambió de género para pagar menos por el seguro de su auto. Sí, tal y como acabas de leer. Aquí te contaremos todo lo que se sabe de su decisión que se volvió viral.

De acuerdo a una nota publicada por la página web CBC, el sujeto, que prefirió mantenerse en el anonimato, quería un vehículo nuevo, exactamente el Chevrolet Cruze. Como uno de los trámites que hay que realizar al comprar un carro es contratar un seguro, optó por informarse sobre uno.

Es ahí donde una compañía de seguros le dio una cotización. Si adquiría dicho modelo de auto, tenía que pagar 4.500 dólares canadienses al año. Debido a que tuvo una colisión y una multa o dos en su historial, aumentó la prima, según la citada fuente.

Al enterarse del monto, el hombre le consultó a la aseguradora cuánto tendría que pagar si fuera mujer. Ahí le comentaron que su factura anual sería de 3.400 dólares canadienses. “Estaba bastante enojado por eso”, manifestó en diálogo con CBC.

Cuando supo de la diferencia de pago, el sujeto de esta historia viral solicitó ahí mismo que le cambiaran su género en la póliza de automóvil, pero le indicaron que no se podía hacer. Es así como decidió iniciar un trámite legal.

El hombre llegó a saber que primero tenía que cambiar su género en su certificado de nacimiento y licencia de conducir antes de tenerlo en su póliza de seguro. Tras investigar más sobre el tema, se enteró que necesitaba una nota de un médico para mostrarle al gobierno que se identifica como mujer, aunque en realidad no sea así.

“Fue bastante simple”, señaló. “Básicamente simplemente lo pedí y les dije que me identificaba como mujer, o me gustaría identificarme como mujer, y él me escribió la carta que quería”, agregó.

Luego de enviar dicha nota y otros documentos al gobierno provincial, el hombre recibió, semanas después, un correo con un nuevo certificado de nacimiento en el que se indicaba que era mujer. “Estaba bastante conmocionado, pero también aliviado”, indicó.

“Sentí que vencí al sistema. Sentí que gané”, añadió. Con el nuevo certificado de nacimiento, pudo cambiar su licencia de conducir y su póliza de seguro. “Soy un hombre, 100%. Legalmente, soy una mujer”, aseveró. Su historia dio la vuelta al mundo y actualmente es muy comentada en Facebook.

¿Por qué las mujeres pagan menos?

En la nota publicada por la página web CBC se sostiene que, según la Oficina de Seguros de Canadá, los hombres menores de 25 años suelen tener primas más altas que las mujeres de su misma edad porque tienen más riesgo de colisión.