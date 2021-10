La siguiente historia tiene como protagonista a Yamily Villagómez quien, por accidente, dejó caer su billetera con todo el dinero que le habían pagado al bajar de un taxi. Preocupada, pensando que se había quedado sin quincena, recibió la llamada de Vere Paredes, quien no solo se comunicó con ella para devolverle lo perdido, sino también rechazó cualquier tipo de recompensa por ello. Sin embargo, le pidió que la ayudará a encontrar un nuevo trabajo.

Villagómez, compartió el relato en la red social Linkedin en la cual detalló lo siguiente: “El día de ayer pedí un Uber y al salirme se me cayó la billetera con toda mi quincena en efectivo. Le llamé al Uber, pero no la tenía. A los 10 minutos me llegó una solicitud de mensaje de Vere que se encontró mi cartera y me pasó su dirección para ir por ella”.

Yamily confiesa que fue al lugar acordado: “Le agradecí mucho porque una en un millón hace esto. Me la regresó intacta. Le quise agradecer apoyándola con algo de efectivo, pero me dijo que mejor la ayudara a conseguir trabajo, el cual perdió por la pandemia (del coronavirus). Lleva meses buscando trabajo y tiene una nena que saca adelante”, detalló.

Post de Yamily Villagómez contando su experiencia con Vere Paredes. (Foto: Linkedin)

En las líneas finales, la joven explica que la mujer se ha desempeñado como asistente, administración, así como reiterar a sus seguidores que la apoyan a encontrar un nuevo centro laboral.

Hasta el momento, en la mencionada plataforma, la publicación ha superado las 16 mil reacciones y supera los 350 comentarios, no pocos ofreciéndole trabajo para Vere para así poder llevar sustento a su familia.

