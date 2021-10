Un hombre de Hungría se fue de vacaciones a Suiza y se perdió en unas montañas cercanas al pueblo de Gimmelwald. Cuando intentó retomar el rumbo para volver al lugar en el que se hospedaba, no tenía idea de dónde estaba ni cómo salir de allí. Los minutos pasaban y la luz del día comenzaba a desaparecer. Afortunadamente, un minino apareció en el lugar y se terminó convirtiendo en el ‘héroe’ de la jornada.

“Era el final de la temporada de esquí cuando llegué a Lauterbrunnen, por lo que los teleféricos no funcionaban y algunos senderos estaban cerrados”, dijo el turista, que se alojaba en la ciudad de Lauterbrunnen, pero que había llegado caminando hasta las alturas de una pequeña localidad. “Así que pensé en salir a pasear por la naturaleza y seguí un camino de rotonda hasta la montaña. Luego seguí esos remontes más lejanos, hasta llegar a la cima, donde decidí seguir una vía de tren en medio de una ciudad prácticamente vacía llamada Gimmelwald”.

Sus ganas de conocer el lugar lo habían llevado hasta un punto ubicado en el límite del Área protegida Jungfrau-Aletsch, en los Alpes suizos; sin embargo, salir de allí se había convertido en una tarea complicada.

Cuando empezó a preocuparse por su situación, un gato de color blanco y negro apareció en el lugar. Como si se tratara de un guía, el felino empezó a hacerle señas, como si deseara que el viajero perdido lo siguiera. “Tan pronto como me levanté, comenzó a guiarme por un camino. Siguió mirándome para que lo siguiera y me llevó directamente al camino que me llevaría de regreso al valle”.

Gracias al gato, el turista pudo salir del área antes de que anocheciera. (Foto: pontos78 / YouTube)

“Después de seguir al animal durante un rato, llegamos al sendero que me llevaría directamente de regreso de la montaña hacia el valle”, agregó el hombre que en Reddit se hace llamar “sc4s2cg”.

Video del gato que salvó la vida del turista

El minino que se une al viaje de los turistas que visitan las inmediaciones de su hogar

Tras publicar la historia, otros usuarios que afirmaron haber visitado el área en cuestión afirmaron haber visto al mismo gato y pasar por situaciones similares. Fue así como más usuarios compartieron imágenes del minino ‘héroe’.

Fue así que se dio a conocer que el minino le pertenece a una pareja de residentes que administran un albergue y que usualmente se une al viaje de los visitantes.

