La historia de amor protagonizada por Carlos Trujeque Navarrete y Agustina inició cuando ambos se conocieron durante un intercambio estudiantil en Málaga, España, en el año 2016. Luego de tres años de relación a larga distancia, el joven tomó la decisión de cruzar, sobre su bicicleta, gran parte de Latinoamérica hasta llegar a Mar del Plata en Argentina, para reencontrarse con el amor de su vida. Su historia no tardó en volverse viral en varios noticieros y todas las redes sociales.

“En plan original era cubrir el trayecto en cinco meses”, recordó Carlos. “Ahora mismo estoy como flotando, muy cansado, pero es como si todavía mi cuerpo no lo registrara del todo por la emoción”, contó el protagonista a Télam, apenas llegó a Mar del Plata.

Cómo empezó el viaje

Inició su travesía en noviembre de 2020 desde la ciudad mexicana de Puerto Vallarta. Carlos decidió romper la barrera geográfica y desafiar a la pandemia, con tal de volver a ver a la mujer que ama. Cruzó decenas de fronteras y recorrió más de 12 mil kilómetros para llegar a su destino final.

El único camino que realizó por aire fue desde Panamá hasta Colombia, pues debía evitar cruzar una peligrosa frontera selvática y pantanosa. Ya en territorio colombiano empezó a pedalear por toda la costa, pasando por Ecuador y Perú, entrar a Bolivia y llegar hasta a Argentina.

Ángeles en su camino

“En cada pueblo, desde las montañas de Ecuador o Jujuy, la selva de Guatemala, hasta en las costas de Perú, mucha gente me ayudó y me alentó. Siempre me ofrecieron un plato de comida o un lugar donde pasar la noche, y así pude avanzar kilómetro a kilómetro hasta llegar”, contó el viajero.

Las restricciones por pandemia y las dificultades climáticas en territorio Latinoamericano trastocaron sus planes, pues había planeado realizar la travesía en cinco meses sin embargo el plazo se estiró a más del doble del tiempo.

Ahora, luego de 11 meses logró reencontrarse con su amada Agustina en Mar del Plata, Argentina. Allí, Carlos se establecerá “al menos por un año, a ver qué oportunidad aparece”, y disfrutar de la compañía de su pareja por un buen tiempo.

