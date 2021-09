Sarah Sargent, de 18 años, y su hermano, de 20, nunca sospecharon que eran gemelos porque nacieron con dos años de diferencia. Sin embargo, sus padres les revelaron hace dos años que fueron concebidos el mismo día mediante fertilización asistida. Conoce su historia que se hizo viral.

Esto llegó a ser posible por un médico que, a partir del mismo lote de embriones, llegó a fecundar los embriones pero no se implantaron al mismo tiempo, sino que uno se “mantuvo en el congelador” durante otros 18 meses.

La inusual historia de la australiana Sarah ha recopilado más de nueve millones de visitas en la red social TikTok. Muchos se preguntaron cómo fue esto posible, así que ella hizo un recuento de su historia.

“Mis padres tuvieron hijos por inseminación artificial. Mi madre produjo muchos óvulos en cada ciclo de FIV. La clínica trató de fertilizar todos los óvulos y tuvieron un éxito relativo. Luego se examinan los embriones y se utilizan los dos más fuertes primero. Uno de los estos embriones se implantaron inmediatamente y nació mi hermano“, comentó a Metro.

“Los otros embriones fueron congelados. Yo fui uno de esos congelados. Otro embrión fue implantado unos 12 meses después de que nació Will, en enero de 2001, y así nací yo en octubre de 2002“.

Estos gemelos no se parecen en nada y tienen 2 años de diferencia (Foto: TikTok)

Si los embriones de ella y Will hubieran sido fertilizados naturalmente, agregó, habrían sido gemelos idénticos. Incluso llegó un punto en donde se sentía tan diferente a todos los demás de la familia que pensó que era adoptada, pero su padre le terminó contando toda la historia:

“Papá me llevó a la escuela y le dije que estaba convencida de que era adoptada porque me veo y me comporto de manera diferente a todos los demás en mi familia, especialmente a mi hermano. Pero él respondió: ‘Bueno, sé que no eres adoptada porque Will es tu hermano gemelo”.

Ella pensó que era imposible, pero al final entendió todo lo que su padre le estaba contando, siendo muy feliz de pertenecer realmente a su familia, tener una historia única con su gemelo.

Aunque nacieron con dos años de diferencia, si hubieran estado en el mismo embrión hubieran sido idénticos (Foto: TikTok)

